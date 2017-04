El drama de andar en bicicleta en La Plata













Más de 250.000 ciclistas de la ciudad ponen en riesgo su vida a diario. Pese a las promesas de campaña, el intendente Julio Garro pospone la instalación de bicisendas

En ciudades donde se le da transcendencia a la planificación urbana, se fomenta el uso de la bicicleta para promover la vida sana, descongestionar el tránsito y evitar la contaminación que generan los vehículos a motor. En La Plata no solo son inexistentes las políticas públicas de esa índole, sino que además escasean las ciclovías, poniendo en verdadero peligro a los miles de ciudadanos que usan este medio de transporte.

Los más de 250.000 ciclistas que recorren a diario la ciudad se mantienen a la espera de que se concreten las promesas de campaña de Julio Garro. Siendo aún candidato y subido a una bicicleta, el intendente había prometido un plan estratégico que apuntaría a inversiones en infraestructura de movilidad, entre ellas las tan ansiadas bicisendas.

Mientras tanto, las personas que utilizan la bicicleta para ir a trabajar, a la facultad, o por el solo hecho de hacer deporte, sobreviven en la jungla de cemento. Con autos, camiones y camionetas que les pasan por al lado a toda velocidad, y teniendo que esquivar las puertas que se abren de los vehículos estacionados, a lo ciclistas no les queda otra opción que rezar por sus vidas.

Al respecto, el concejal Luciano Sanguinetti dijo: “En la ciudad necesitamos diferentes circuitos, ciclovías y bicisendas que puedan brindar seguridad a nuestros ciclistas y así promover el uso de este medio de transporte. En relación con otras ciudades de la Argentina, tenemos un atraso brutal”.

Para exigir la instalación de carriles exclusivos, señalización adecuada y cursos de educación vial para que se los respete, el próximo domingo, partiendo desde Plaza Moreno, ciclistas de la ciudad realizarán una gran bicicleteada que pretende convocar a toda la población. Al respecto, Fernando Mercerat, uno de los promotores de la iniciativa y amigo de Diego Abdeljalec, quien falleció el pasado 20 de febrero tras ser atropellado en Ruta 6 por un colectivo de larga distancia, expresó: “En La Plata mucha gente se mueve en bicicleta, ya sea para ir a estudiar o a trabajar. Vamos hacer una marcha por lugares turísticos de la ciudad, para hacer escuchar nuestra voz sobre la necesidad de instalar bicisendas”.

El peligro, en primera persona

María Evangelina Pizani

“Andar en estas condiciones es una locura. Ya un montón de veces tuve accidentes de tránsito con autos que me llevaron puesta. Hay que estar muy atenta y, así y todo, es un peligro. Uso la bicicleta para ir a la facultad y al trabajo. También me voy pedaleando a Ensenada y hasta Magdalena. En La Plata hay mucha movida de ciclistas y necesitamos que nos cuiden.”

Lorenzo Miravalle

“Los autos van muy rápido y se respeta poco. Tener un marco en el que los ciclistas pudiéramos andar tranquilos estaría muy bueno. Para nosotros también es complicado circular por la ciudad, por las calles de adoquín y la cantidad de baches que existen. Hay muchísima gente que usa este medio de transporte, así que sería una muy buena iniciativa que se instalen ciclovías.”

Luis Suárez

“La instalación de las bicisendas me parecería bárbara, porque andaríamos más seguros. El año pasado tuve un accidente en diagonal 74 en el que no me hice nada de casualidad. Yo uso la bicicleta para trabajar y tengo una familia que mantener, no me puedo dar el lujo de lastimarme. Además, tengo la costumbre de indicar mis movimientos con las manos y de respetar los semáforos, pero eso les importa poco a los automovilistas.”

Lautaro Vidal

“Adquirí la bici hace poco tiempo y me di cuenta de que es muy complicado transitar con toda esta cantidad de autos. A la ciudad le hacen falta bicisendas. Es una necesidad para toda la sociedad. Hay mucha gente que la usa para ir a trabajar, ocio, o lo que sea. Siento el riesgo cuando ando pedaleando, siempre cuidando que no me choquen por detrás o que no abran una puerta por sorpresa. Ya sufrí accidentes y no quiero que vuelva a pasarme.”