El escritor platense Martín Castagnet, entre los mejores de Latinoamérica

Un jurado selecto lo incluyó entre los autores menores de 40 años de lectura imprescindible. En diálogo con este medio, habló del reconocimiento

El platense Martín Felipe Castagnet escribe desde que egresó del Colegio Manuel Estrada, en su City Bell natal. A sus 30 años, un notable jurado de la Feria del Libro de Bogotá 2017 lo incluyó entre los 39 mejores escritores latinoamericanos de ficción menores de 40. Castagnet, que también es profesor en la carrera de Letras de la UNLP, ganó notoriedad con su novela Los cuerpos del verano. En una entrevista con diario Hoy, habló sobre el reconocimiento alcanzado en Colombia y analizó la escena literaria local.

—¿Imaginabas que ibas a estar entre los 39 escritores más destacados de Latinoamérica?

—Tenía esperanzas pero sabía que era muy difícil. Me informaron una semana antes del anuncio oficial y me pidieron confidencialidad. Fue muy difícil porque estaba extremadamente feliz pero no se lo podía contar a nadie. Como autor, uno espera ser leído y el hecho de estar entre los 39 abre muchas puertas.

—¿Por qué deberíamos leer Los cuerpos del verano?

—Porque la forma en que nos relacionamos con internet es revolucionaria: nos enamoramos, pagamos las cuentas, nos estafan a través de la red y sin embargo la web casi nunca está presente en la literatura. La novela habla de cómo internet modifica nuestras relaciones familiares desde el género fantástico.

—¿Qué espacios te resultan más inspiradores?

—Suelo imaginar historias mientras viajo en micro a Capital. Además de volcarlas luego en el papel, me sirve para no aburrirme.

—¿Cómo ves la producción literaria en La Plata?

—A diferencia de lo que pasa con la música o las artes plásticas, La Plata no era un emergente en las letras. Sin embargo, eso empezó a cambiar en los últimos años, con las editoriales independientes.

Hay grandes escritores platenses como Mariana Enriquez o Eric Schierloh, por nombrar algunos. Creo que ahora sí empieza a haber una escena literaria local.