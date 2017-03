8 de marzo

El paro de mujeres convocó a 15.000 personas





























La concentración reunió una multitud que copó los espacios verdes del centro de la ciudad. Las manifestantes protestaron contra la violencia machista y reclamaron la igualdad de género

Con pancartas o a los gritos, la consigna unánime “Ni una menos: vivas nos queremos” se sintió ayer en el multitudinario Paro Internacional de Mujeres que en La Plata, según distintas fuentes, protagonizaron más de 15.000 manifestantes.

“Cárcel efectiva a los violadores”; “Basta de violencia contra la mujer”;“Educación sexual integral”; “Aborto legal” fueron los imperativos que marcaron la jornada desde las 16, cuando decenas de trabajadoras, profesionales, estudiantes y madres de todas las edades se concentraron en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para reclamar por la igualdad de derechos y visibilizar la violencia de género en sus distintas variantes.

Ya pasadas las 17, esa columna de mujeres, también acompañada por varios hombres, se trasladó a Plaza Moreno. Allí, el color, sobre todo el violeta (el elegido para conmemorar esta fecha), la danza y la música, entre otras expresiones artísticas, le dieron marco a la manifestación que a esa altura ya poblaba el sendero central que va desde el Municipio a la Catedral.

También en el espacio verde, una radio abierta amplificó los reclamos por la igualdad del salario, la ampliación de derechos de género y contra la violencia patriarcal por la que, solo en territorio bonaerense, muere una mujer cada cuatro días, según los últimos datos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.

“Queremos un presupuesto digno, necesitamos refugios. En el país, cada 18 horas asesinan a una mujer”, advirtió a diario Hoy Lorena Galle, tía de una de las víctimas del cuádruple femicidio de La Loma.

Los pedidos de justicia por Emilia Uscamayta Curí (la joven estudiante fallecida en una fiesta clandestina de Romero), Sandra Villalba (asesinada por su esposo en 2011) y Sandra Ayala Gamboa (encontrada violada y asesinada en Rentas) también sobresalieron ayer entre las pancartas y banderas, muchas de ellas pertenecientes a agrupaciones políticas.

Al promediar las 18.30, la marcha se dirigió hacia la Gobernación provincial. En ese trayecto, los manifestantes coparon más de 15 cuadras, dándole forma a una masa que gritó, como en gran parte del mundo: “Basta”.

Los reclamos, a viva voz

Carla Álvarez

27 años, estudiante de Tecnicatura en Radiología

“Estoy acá porque sufrí violencia física y psicológica, salí después de un año y tengo que enseñarle a mi hijo varón, de seis años, que a la mujer se la cuida y se la trata bien. Sufrí violencia. Los hombres tienen que entender que somos personas y tenemos que respetarnos, más allá del género”.

Luciana Bobadilla

22 años, estudiante de Psicología de la UNLP

“Vinimos a la marcha con unas amigas para visibilizar la violencia machista. Hay micromachismos, como el acoso callejero, de los que todas en algún momento fuimos víctimas. Es necesario estar hoy acá. Lo sentimos. Va más allá de un partido, es algo que nos atraviesa a todos”.

Lorena Berdula

Directora Técnica del equipo de fútbol femenino de la UNLP

“Lo importante de esta marcha es visualizar nuestros derechos. Las leyes no alcanzan. Tenemos que empezar por la Educación Sexual Integral para los chicos, pelear como científicas investigadoras o como amas de casa, para no ser esclavas del hogar. Hay que desnaturalizar el rol del varón supermacho que no llora, y el de mujer sumisa y débil. El feminismo está haciendo un gran aporte: no somos falofóbicas, somos igualitarias”.