El platense que vive del riesgo





El joven, de 24 años, se desempeña como doble de actores famosos. Reemplazó en escenas peligrosas a intérpretes como Mariano Martínez y Juan Gil Navarro

Aunque nunca se le haya visto la cara en cámara, hace años que este joven platense incursiona en la cinematografía nacional. En las superproducciones en las que participa, Agustín de Larena encarna papeles a los que pocos se animan: es doble de riesgo. En ese rol supo poner el cuerpo en situaciones de peligro para Mariano Martínez y Juan Gil Navarro. También tuvo el honor de personificar al Rey de la Noche, de Game of thrones, para una presentación de la serie en el país.

Es cierto, no se parece a ninguno de ellos. Sin embargo, no hay nada que una peluca, un buen maquillaje y unos planos en los que sea tomado desde atrás no puedan disimular. Así, el joven voló por edificios, fue maniatado, esposado a sillas y tirado a una pileta desde una terraza, entre otras tantas escenas riesgosas, mientras los verdaderos protagonistas de las historias bebían gaseosa o descansaban en el set.

Agustín encontró esta vocación dando clases en su escuela de taekwondo. Allí, al notar las destrezas que tenía para las artes marciales y para hacer piruetas y tomas en el aire, el padre de un alumno le sugirió que se acercara a una escuela de dobles que funciona en la ciudad. “Me prepararon con técnicas de acrobacia y me enseñaron a manejar armas y cuchillos. Al poco tiempo me llamaron para hacer mi primer trabajo como doble y me encantó. Otras veces tuve que hacer persecuciones y pelear en una jaula”, recordó a diario Hoy.

En torno a las particularidades que tiene este trabajo, Agustín explicó que “es muy divertido y está muy bien pago. Además, la adrenalina y la acción que se viven son algo que no encontré en ninguna otra actividad. Hay momentos en los que da un poco de miedo, situaciones en las que uno verdaderamente siente el peligro”.

Pese a esto, el joven recalcó que en este tipo de filmaciones las escenas suelen ser muy cuidadas. “Es todo muy seguro, tengo un grupo de seguridad a disposición que me da las garantías, me aconsejan sobre cómo tengo que caer y tengo el físico muy entrenado para no lesionarme. El taekwondo me ayudó mucho para eso”, contó.

Fiel admirador de Jackie Chan, a Agustín le basta con ver una película de su actor favorito para salir por la calle a treparse por los árboles, paredes y tirar patadas: “Lo uso mucho como inspiración. A veces veo sus películas antes de ir a entrenar y me pongo como loco, me motiva muchísimo”, dijo Agustín.

Aunque en La Plata tenga un trabajo estable (es técnico en redes informáticas de YPF), este joven egresado del Albert Thomas fantasea con la posibilidad de poder viajar a Estados Unidos para hacer carrera. Claro, allá, por tirarse de un piso 100, puede cobrar hasta 14.000 dólares. Además, una jornada normal de trabajo no baja de los 450 dólares. “Mi sueño sería poder ser doble de riesgo por tiempo completo. La idea es poder ir allá para ver qué pasa. Me siento apto para esas tareas y si sucede esa posibilidad voy a estar al nivel”, concluyó Agustín.