El Retiro: denuncian inconvenientes con el agua











En el barrio El Retiro, el verano se está volviendo “insufrible” para varios de los vecinos. Sobre todo, para aquellos que habitan en las inmediaciones de 159 y 52, quienes denunciaron que desde hace “más de un mes” padecen la falta de agua.

“Tengo que caminar ocho cuadras hasta la estación de servicio” para conseguir el suministro, argumentó a este medio uno de los afectados, Juan Carlos Vázquez, y aseveró que “para lavar los platos” tiene que ir “a un zanjón y es un asco”.

En el caso de Natalia Andrada, desde “antes de Navidad” recurre a la ayuda de algún vecino para cargar baldes con agua. “La poca presión que hay se la llevan quienes tienen bomba. Ya no sabemos a quien recurrir”.

No obstante, varios de los denunciantes admitieron que no son clientes de la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), por lo que no pagan las facturas que los habilitarían para iniciar cualquier reclamo.

De hecho, voceros de la empresa aseguraron que en la zona de 159 y 52 “no se presta servicio”, aunque afirmaron haber enviado personal de la compañía a recorrer “las perforaciones que abastecen a las zonas aledañas y las mismas no presentan ningún in­con­ve­niente que resienta el servicio”.

