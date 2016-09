En Arturo Seguí continúan sin luz y no tienen respuestas de Edelap

Pese a que el temporal ya pasó y las condiciones meteorológicas mejoraron, los vecinos de la localidad de Arturo Seguí continúan sin luz en varias zonas.

En 416 entre 152 y 153, los frentistas denuncian que hace ya tres días no cuentan con el suministro y, pese a los reiterados llamados, desde Edelap no han brindado respuestas ni soluciones.

"Tengo que tirar toda la comida porque ya no me sirve. El martes se cortó a las nueve de la mañana y nunca más volvió, así que es todo un tema", manifestó, preocupada, una de las damnificadas en diálogo con la Red 92.

"Llamamos todos los vecinos, hicimos los reclamos, pero no nos atienden. Te dan un número porque no hay una persona que lo haga en el 0-800, y en el de La Plata directamente no te contestan", denunció la vecina respecto de los constantes llamados a la empresa EDELAP.