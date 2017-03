En mujeres de 40 años, la posibilidad de embarazo es menor al 30%

Especialistas aseguran que la avanzada edad es una de las principales causas de infertilidad. Tratamientos para revertirla

A los 30 años, el 70 por ciento de los óvulos de una mujer son genéticamente normales, mientras que “a los 40 solo el 30 por ciento lo son”, afirmaron especialistas en reproducción que, a la vez, advirtieron que la edad avanzada “es una de las principales causas de infertilidad”.

“Observamos que uno de los motivos por los que el porcentaje de infertilidad aumenta año a año es que las mujeres comienzan a buscar el embarazo a los 38 o 40 años, cuando ya ha decrecido notablemente la calidad de sus óvulos”, explicó Fernando Neuspiller, director de una prestigiosa clínica porteña.

El especialista, además, manifestó: “Es importante que las mujeres también conozcan las otras causas de infertilidad femenina, como la endometriosis, que sucede cuando el tejido uterino está fuera del útero; el factor tuboperitoneal, que se observa cuando las trompas de Falopio presentan algún tipo de lesión, y otros factores de riesgo como los miomas, enfermedades de transmisión sexual y cáncer”.

Consultada sobre las causas por las que se posterga la maternidad, la psicóloga María Villamil afirmó: “Ser mujer no es sinónimo de ser madre. El deseo de maternidad puede estar presente en algunas mujeres y en otras no. Hoy nos encontramos con algunas que son conscientes de su no deseo y se animan a decirle no a ser madres”, puntualizó la especialista.

Respecto a cuándo es necesario visitar a un especialista en fertilidad, se precisó que si la mujer tiene más de 35 años y transcurrió más de un año de relaciones sexuales sin embarazo, “ese es el momento”. Ese período de tiempo disminuye a seis meses, en los casos de edades más avanzadas.

Sobre los tratamientos disponibles para favorecer la fecundación, la inseminación artificial y la fecundación in vitro son dos de los más elegidos. El primero consiste en la colocación de una muestra de semen, previamente capacitada, en el interior de la cavidad uterina de la mujer; de esa manera, se acorta la distancia que separa al espermatozoide del óvulo y se facilita el encuentro entre ambos gametos. Dicho tratamiento puede indicarse en parejas con esterilidad de origen desconocido, aquellas en que la mujer tiene problemas de ovulación o en las que el varón no presente una muestra de semen óptima, se detalló.

Mientras que la otra técnica de fertilización es utilizada cuando ya se descartaron otras, como la inseminación artificial, cuando el factor masculino es severo y la mujer presenta un factor tubárico (trompas de Falopio obstruidas), y consiste en la unión del óvulo con el espermatozoide en el laboratorio para luego ser transferido al útero materno.