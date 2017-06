Entre Ríos: Son 3 mil evacuados por la crecida del río Uruguay

Se viven momentos de desesperación en la provincia entrerriana, debido a una fuerte crecida del Río Uruguay que complicó la situación de las viviendas. Sin embargo de Defensa Civil mandaron un mensaje aliviador de que la situación “no empeorará” en los próximos días.

"No ha llovido en el sur de Brasil, ni en la cuenca alta ni en la cuenca media del Uruguay", dijo el titular del organismo, Roberto Destri, y afirmó que "no habrá lluvias en la cuenca del Río Uruguay" en los próximos días, lo que "no empeorará la situación".

Según los datos recabados por Defensa Civil de la provincia, la situación más comprometida se advierte en Concordia, con 542 familias evacuadas y autoevacuadas y con un río Uruguay que se encuentra estable con una altura de 14,62 metros.

En la capital del citrus, 1.994 personas son asistidas por la crecida, de las cuales casi 600 (152 familias) se encuentran ubicadas en los centros de evacuados establecidos, mientras que más de 1.408 personas fueron auto evacuadas con asistencia de personal de Defensa Civil.

En tanto, en Concepción del Uruguay, el río continúa creciendo y se encuentra en 7,56 metros, por lo que hasta este sábado cerca de 400 personas de unas 123 familias fueron evacuadas.

Del total, 31 familias debieron ser trasladadas a los centros de evacuados dispuestos para la contención, el Albergue para Deportistas, que cuenta con 13 familias y el Batallón de Ingenieros Blindado 2, donde hay 18 familias; mientras que unos 92 grupos familiares fueron trasladados a domicilios particulares, que hacen un total de 287 personas.

Por otro lado, en Colón las personas evacuadas alcanzan las 230, de alrededor de 96 familias, el río registra una altura de 9,43 metros y continuará creciendo.

El intendente de Colón, Mariano Rebord, detalló que hay "229 personas mayores y 173 menores que fueron evacuados" de 96 familias, de las cuales "21 se encuentran alojadas en centros de evacuación".

Además, informó que se cortó "el tránsito pesado sobre el puente del Arroyo Artallaz ante el avance de las aguas, y el tránsito se cortará cuando el río llegue a los 9,65 metros, también por precaución".

"Le indicamos a los vecinos de la zona que se encuentren atentos que cuando la marca llegue a esa altura, porque no se podrá pasar por el puente y se deberá tomar por caminos alternativos", agregó.

En San José, localidad aledaña a Colón, unas 125 personas fueron evacuadas, todas del barrio El Brillante, y reubicadas en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y en viviendas de familiares.

Asimismo, en Gualeguaychú el agua sobrepasó el nivel de alerta y el río tiene una altura de 3,72 metros, pero aún no se han registrado evacuados o pedidos de evacuación.

Si bien el Parque Unzué y las playas de la ciudad del sureste entrerriano están tapadas en gran parte por el agua, "no se anuncian lluvias para los próximos diez días en la ciudad ni vientos negativos del sudeste", confirmaron desde el Municipio.

Por ese motivo, el caudal evacuado este sábado "se elevó a 27.000 milímetros cúbicos por segundo, que se mantendrá así durante el fin de semana" con el objetivo de que el río "no supere los 14,80 metros en Concordia y 15,30 metros en Salto".

Los pronósticos para el próximo lunes marcan una altura de "15,20 metros en Concordia y 15,70 metros en Salto; mientras que para el miércoles 14 de junio habrá caudales de aporte muy elevados" y los niveles "continuarán ascendiendo sin superar los 15,40 metros en Concordia y 15,90 metros en Salto".

En tanto, la empresa de energía eléctrica Enersa comunicó que "hay un alto peligro si se transita por zonas anegadas, próximas a líneas eléctricas, por lo que se reitera evitar cruzar los mencionados arroyos en esta época de creciente del río Uruguay".