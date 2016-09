Entrenan águilas para derribar drones ilegales

En febrero este año la Policía de Holanda ideó un plan que tuvo enorme resistencia pero que, de todos modos, siguió su curso. La fuerza de seguridad de aquel país se enfrentó a un uso masivo de drones (vehículos voladores motorizados que portan una minicámara) utilizados sin autorización, principalmente para el espionaje.

Su solución para evitar este flagelo fue entrenar águilas para que sean capaces de identificar y derribar estos aparatos. Los animales fueron condicionados para que crean que los drones son sus presas y, con ayuda de sus garras, los capturen y los hagan descender.

Es importante mencionar que los vuelos atacados serán los no autorizados, ya sea en lugares abiertos donde representen una amenaza como aeropuertos y otros lugares sensibles.

Para los amantes y defensores de los animales, las autoridades aseguran que su nuevo Escuadrón Aéreo no ha recibido maltrato alguno. Las águilas provienen de una compañía dedicada al entrenamiento de aves llamada Guard From Above, pero se reporta que la misma Policía ya habría adquirido ejemplares femeninos para comenzar la crianza de sus propias aves.

Por ahora las águilas entrenadas estarán a cargo de 100 oficiales, quienes cuales se encargarán de reducir al operador del dron, para luego confiscar el aparato. El siguiente paso dentro del plan será buscar medidas preventivas para que los animales puedan derribar drones de gran tamaño.