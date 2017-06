Estudiantes ofrecen ropa para los más necesitados

Apenas empezaron a registrarse los primeros días con bajas temperaturas, Fátima Maldonado y Marcos Usat, dos jóvenes estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, pusieron su creatividad al servicio de los que menos tienen. Pensando de qué manera podían ayudar a la gente que pasa el invierno a la intemperie, se les ocurrió iniciar una campaña para recolectar ropa en buen estado a través de las redes sociales. La propuesta se viralizó a través de WhatsApp y gracias a eso todos los jueves por la mañana regalan lo recolectado en una calle del centro platense.

Es así que estos dos jóvenes de 21 años despliegan el paño con todo tipo de abrigos en calle 7 entre 58 y 59, los días jueves entre las 9.30 y las 11.30 y se quedan a esperar que la gente se anime a llevarse alguna prenda, de manera gratuita.

“Fátima me dijo que quería regalar ropa a aquellos que la necesitaran y me sumé. Así que acá estamos”, explicó Marcos, dándole un carácter de naturalidad a esta acción que logró sensibilizar los corazones de los vecinos de la ciudad.

Respecto a la reacción de los transeúntes, Marcos comentó: “Quienes retiran la ropa son personas que la necesitan. Nos agradecen y la verdad es que no esperamos más que eso, ninguna otra devolución. A nosotros nos gusta hacerlo y está bueno que sea bien recibido por la comunidad”.