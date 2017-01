Farmacéuticos platenses en alerta ante la falta de medicamentos oncológicos para PAMI

Farmacias de la ciudad manifestaron a en las últimas horas los inconvenientes que se vienen sucediendo esta última semana en relación con el abastecimiento de medicamentos oncológicos para los jubilados afiliados al PAMI, situación que genera preocupación y malestar en los beneficiarios de dicha obra social.

"Desde El Colegio de Farmacéuticos de La Plata queremos hacer saber a la población que la problemática se debe a un nuevo sistema implementado por el PAMI, para autorizar los medicamentos oncológicos", sostuvieron desde esa entidad a través de un comunicado. "Ahora, para acceder a los medicamentos se necesita efectuar un trámite de reempadronamiento en las Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI", agregaron.

Desde el Colegio se quejan de que "a partir de ese año 2017 el organismo tomó la decisión de que se empadrone a los afiliados que padecen esta patología para luego si poder acceder a su medicamento. "Cabe recordar que antes, los afiliados iban con la receta y una serie de estudios a la farmacia -análisis, biopsias, tomografías, etc- la farmacia remitía toda la documentación al PAMI y una vez aprobado el tramite por el PAMI, este designaba una droguería que enviaba la medicación a la farmacia para ese paciente", detallaron.

Ahora, explicaron, el trámite consiste en acercarse a una UGL de PAMI, retirar un formulario que lo completa el especialista oncólogo, regresar a la oficina con los estudios que se hayan realizado -análisis, biopsias, tomografías y demás-, se carga la documentación al sistema y luego se obtiene la autorización desde la Sede Central.

Con este nuevo sistema desde las farmacias solo se remite a PAMI la receta que trae el paciente y se espera que PAMI envíe la medicación a través de una droguería. Lo que sucede por estos días, es que por un lado que muchos afiliados aún no han concretado su trámite y por ende en la farmacia no pueden atenderlo; y por el otro que aun habiendo completado los pasos indicados desde el PAMI no han mandado la medicación a las farmacias locales generando todo tipo de reclamo por parte de los afiliados.

