Fiesta de electrónica y dos muertes: el fiscal aseguró que vendían "drogas como caramelos"

El fiscal de la UFI N°1, Patricio Mugica Díaz, que investiga la muerte de un joven de San Nicolás que asistió a la fiesta de electrónica en la localidad santafesina de Arroyo Seco, aseguró que en el evento "vendían drogas como caramelos" y dijo que al intendente de esa localidad Niza Esper "no podía desconocer" que se realizaba el espectáculo en el complejo Punta Stage.

"Había una gran cantidad de dealers que vendían drogas sintéticas, vendían como si fueran caramelos", aseveró Mugica Díaz en declaraciones a Radio El Mundo y agregó que según los testimonios de los asistentes a la fiesta "en el lugar había más de 5 mil personas, donde había muy poca agua y una sola barra para un evento de tal magnitud".

El fiscal investiga la muerte de Lucas Liveratore, de 34 años, quien falleció en su casa de San Nicolás luego de asistir en año nuevo con cuatro amigos a la fiesta de electrónica en Arroyo Seco, a 35 kilómetros al sur de Rosario, en la que murió la joven rosarina Giuliana Maldován, de 20 años.

"Tengo acreditado que Lucas fue al lugar y que consumió éxtasis, estamos intentando reconstruir las últimas horas antes de su deceso", informó Mugica Díaz y precisó que en los primeros que los primeros resultados de la autopsia arrojaron que fue una "muerte por una falla cardíaca" y que se están esperando las pericias toxicológicas.

El fiscal expresó que le parece "lamentable" que hayan fallecido jóvenes tras la fiesta de electrónica y aseguró que "lo que mata no es la falta de agua ni el calor sino el consumo de estupefacientes".

"Tienen que haber prevenido la venta de drogas en el lugar, se tendría que haber articulado con la Policía", reclamó el fiscal y especificó que ya están identificados los dueños del complejo Punta Stage y los responsables de Live Art, la productora que organizó el evento.

Mugica Díaz también cargó contra el intendente de Arroyo Seco, Niza Esper, quien aseguró que no sabía que iba a realizarse la fiesta de electrónica en la localidad que gobierna. "Yo no creo que se pueda desconocer que en una localidad pequeña había una fiesta de electrónica", fustigó el fiscal y aseveró que "es claro que era un evento multitudinario no se arregla el mismo día, había entradas anticipadas en un valor importante y hasta vino un DJ británico".

Con respecto al futuro de la investigación, el fiscal precisó que está esperando las medidas que tome la Justicia de Rosario, ya que son quienes investigan lo que pasó dentro del boliche. Igualmente, Mugica Díaz informó que está investigado si hubo otro caso de intoxicación en San Nicolás que no haya sido denunciado para aportar a la causa.