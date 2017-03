Francisco criticó "las culturas de gueto y exclusión" en el mensaje del inicio de la Cuaresma

El papa Francisco criticó hoy "las culturas de gueto y exclusión" al encabezar la celebración de la misa por el Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma en la tradición católica.

"Cuaresma es el tiempo para decir 'no'. No, a la asfixia del espíritu por la polución que provoca la indiferencia, la negligencia de pensar que la vida del otro no me pertenece por lo que intento banalizar la vida especialmente la de aquellos que cargan en su carne el peso de tanta superficialidad", aseveró el Pontífice durante la celebración eucarística en la Basílica romana de Santa Sabina.

"La cuaresma quiere decir 'no' a la polución intoxicante de las palabras vacías y sin sentido, de la crítica burda y rápida, de los análisis simplistas que no logran abrazar la complejidad de los problemas humanos, especialmente los problemas de quienes más sufren", aseguró.

"La cuaresma es el tiempo de decir 'no'; no, a la asfixia de una oración que nos tranquilice la conciencia, de una limosna que nos deje satisfechos, de un ayuno que nos haga sentir que hemos cumplido", agregó luego Jorge Bergoglio.

"Cuaresma es el tiempo de decir no a la asfixia que nace de intimismos excluyentes que quieren llegar a Dios saltándose las llagas de Cristo presentes en las llagas de sus hermanos: esas espiritualidades que reducen la fe a culturas de gueto y exclusión", sentenció.