Gonnet: denuncian amenazas a alumnos de la escuela 12

La madre de una estudiante de la escuela Secundaria nº 12 de Gonnet, situada en calle 495 entre 15 y 15 bis, se comunicó con la redacción de este diario para comentar su preocupación y temor por las reiteradas intimidaciones y amenazas que estarían recibiendo muchos de los compañeros de su hija.

Según expresó la mujer, los chicos reciben mensajes intimidatorios a través de WhatsApp: “Si no contestás vamos a matar a tu familia”, o “Atendé que sabemos dónde vivís”, reprodujo. Ante esta situación, esta madre de una nena de doce años que asiste a esta institución, se siente muy preocupada por la integridad de su hija: “Nosotros hablamos sobre todos los temas y cuando me contó esto le pedí que en caso de pasarle no atendiera y eliminara cualquier cosa”.

Según ella, estos mensajes tendrían que ver con el peligroso juego llamado “ballena azul”, una práctica virtual que pone en riesgo la vida de los adolescentes. Cabe recordar que en nuestra región se trató un posible caso de una estudiante de 12 años, que asiste al Colegio Liceo Víctor Mercante.

“Después de haber leído las noticias, me interioricé sobre qué era esto que le llaman juego. Mis hijos también me contaron bastante y ellos están seguros de que las amenazas tienen que ver con eso”, explicó.

Finalmente, la mamá comentó que además de textos por WhatsApp, los chicos reciben mensajes a través de cuentas apócrifas de Facebook. “La imagen de perfil es un hombre apuntándole en la cabeza a un niño y dicen cualquier barbaridad. Nos gustaría que la Policía intervenga las llamadas y haga una investigación sobre el tema”, concluyó.