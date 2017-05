Horóscopo chino del domingo 14 de mayo de 2017

RATA

Hoy es un buen día para invertir o para pedir préstamos. Cuidado con los dolores de espalda.



BUEY

Un buen día para arreglar las cosas en casa. No mezcles tus emociones con el dinero.



TIGRE

Tus relaciones amicales deben ser de dar y recibir. Organízate en el trabajo para lograr mejores resultados.



CONEJO

Toma tus asuntos amorosos con calma. No contraigas nuevas deudas.



DRAGÓN

Si hoy regresan problemas del pasado, no te atormentes, mira el futuro con optimismo.



SERPIENTE

Hoy tendrás suerte en el amor, si eres discreto. Tu ambiente familiar estará en armonía.



CABALLO

Olvídate de esas discusiones familiares y cierra las brechas entre ustedes.



CABRA

Si tu carrera ya no te da satisfacciones, busca un cambio. Busca el consejo de tus amigos.

MONO

Podrás lograr tus sueños en el amor, tu pareja ideal podría estar cerca de ti.



GALLO

Mantén la calma, evita discutir y prepárate a ceder para conservar tus relaciones.



PERRO

Evita la rutina y mediocridad en tus relaciones amorosas. Podrías conocer a tu compañero ideal.



CERDO

Muestra moderación hacia tu pareja. Rescata a los amigos que valen la pena y deja al resto.