Horóscopo chino del domingo 18 de septiembre de 2016

RATA

Encontrarás rápidamente soluciones eficientes en el trabajo. Gastarás en algo costoso pero innecesario, así que ten cuidado con arruinarte. Ten cuidado en tu relación porque mostrarás cambios bruscos en tu comportamiento.

BUEY

Este será un día de mejoras en el ámbito personal. El amor le dará satisfacciones y lo hará sentir seguro. Se sentirá con tanta confianza que podrá aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para divertirse y al mismo tiempo será lo suficientemente precavido para evitar grandes riesgos.

TIGRE

Usted trabajará con mucho esfuerzo, pero celos laborales serán un gran obstáculo. No te arriesgues en proyectos que van más allá de tus habilidades. El amor te sonreirá. Es momento de hacer los cambios que has venido planeando hace mucho tiempo. Busque estar siempre de buen humor.

CONEJO

No seas tan codicioso o tendrás problemas serios. Cuidado con los problemas conyugales porque podría afectar la educación de tus hijos. Muestra humildad, no trates de exhibir tus habilidades demasiado, de lo contrario pasarás malos momentos.

DRAGÓN

No se apure en lograr sus objetivos profesionales. Además, no se sentirá seguro en su relación, así que es tiempo de replantearse las cosas. Mostrará una gran condición física, pero no descuide su rutina de ejercicios. La relación con todos sus familiares será cordial y amorosa.

SERPIENTE

Usted corre el riesgo de cometer un pequeño error profesional. A pesar de las apariencias, se revelará beneficioso si usted sabe cómo sacar una lección de ello. Todo va a ir bien. Alguno de los amoríos considerados al principio como transitorio y superficial podría tomar un giro serio.

CABALLO

Su vitalidad y fuerza estará en alza. Aproveche esta situación para mejorar su salud. A pesar de los problemas, se sentirá cómodo con su situación familiar. Las estrellas ayudarán a mejorar su situación laboral: tomará las mejores decisiones y le ayudará a asumir nuevos retos.

CABRA

Si sus ambiciones no son demasiado alejadas de lo razonable, entonces usted puede lograr muchos éxitos y asegurar un futuro cómodo. Parece poco probable por el momento un gran éxito profesional. Es mejor que mantener las cosas con eficiencia.

MONO

Tu situación económica mejorará, pero tengo cuidado con tus gastos. Ten cuidado de un amigo que tratará de llevar todo para su propio beneficio. Su relación amorosa tendrá la bendición de las estrellas. Cuide la actitud de sus hijos, porque tendrá que corregirla.

GALLO

Hoy tendrás una buena jornada laboral. Es el momento de poner en práctica esas habilidades que no usas con regularidad. Se calculador, haz planes para mejorar tu situación financiera. Es un día favorable para tu relación amorosa.

PERRO

Estará de buen humor para retomar las relaciones amicales y amorosas. Tenga cuidado con una persona cercana que le traerá graves problemas. El apoyo de las estrellas permitirá que establezca nexos profundos y amorosos.

CERDO

Tendrás la oportunidad de mejorar las condiciones de tu hogar. Te darás cuenta que personas cercanas a ti tratarán de dividir a tu familia. La relación cercana con tus amigos permitirá que te ayuden con lo que necesitas. Encontrarás dificultades en el trabajo, pero saldrás bien de los problemas.