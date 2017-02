Horóscopo chino del domingo 19 de febrero de 2017

RATA

En el amor, siempre querrás más placer. En caso de una tentación, pregúntese si la persona de tus deseos es realmente la que vale la pena. La vida familiar es placentera. Sus hijos le darán grandes satisfacciones.



BUEY

Tendrás la oportunidad de establecer relaciones con personas de alto rango. Preocúpate por tus pequeños problemas de salud, de lo contrario, pueden empeorar. La amistad se verá favorecida. Este día será sin duda positivo.



TIGRE

Lleva a tu pareja hacia una nueva aventura o proyecto. Algo tan simple como una caminata junta los unirá más. Tu creatividad y habilidad para organizar las cosas será de gran agrado para tu pareja en este momento.



CONEJO

La mañana será ideal para realizar actividades con tu pareja. Pero podrían perder interés de noche. Tendrás mucho que hacer en el día. Ponte de acuerdo con tu pareja para relajarse juntos de noche.



DRAGÓN

El optimismo estará presente hoy. Avancen con sus tareas individualmente, y no pierdan el tiempo. El día comenzará con un malentendido. Mantén la cabeza fría y recuerda que perdonar es de sabios. Necesitan planificar lo que harán durante el día, o sus esfuerzos podrían ser en vano.



SERPIENTE

Apela al lado intelectual de tu pareja para lograr una mejor conexión entre ambos. Tu pareja tal vez no pueda asistir a lo que tenían planeado por motivos laborales. Tendrás un día agitado, es mejor que planees una noche de relajación junto con tu pareja.



CABALLO

No deje que la pasión tenga prioridad sobre la razón, de lo contrario se corre el riesgo de tener problemas de todo tipo. Incluso si su vida amorosa ha tenido que soportar una grave crisis, recuperará su serenidad.

CABRA

No tomes decisiones apresuradas, con el paso de las horas pensarás con mayor claridad. Posibilidades apreciables en el manejo de dinero y las especulaciones en general. Seguro de sí mismo, disfrutando de buena forma, podrá ser capaz de levantar montañas.



MONO

Dale prioridad a las relaciones con tu familia, aún frente a tus colegas o amigos. En su trabajo usted tendrá la tentación de asumir grandes riesgos con el fin de alcanzar sus objetivos rápidamente, Sea consciente de sus límites, tanto como de sus posibilidades.



GALLO

Sus relaciones amistosas pueden tomar un giro a menudo extraño, a menos que usted comparta afinidades en las esferas ideológicas o artísticas. Su trabajo debe traerle algunas alegrías, además de cómodas ganancias.



PERRO

Suaviza un poco tu tendencia a burlarte de todo para disfrutar pacíficamente placeres del amor. El que ustedes tengan que alejarse físicamente no significa que su relación se debilite. Vas a organizar pequeños eventos para divertir hoy a tus seres queridos y todo va a ir bien.



CERDO

Tus habilidades como mediador o árbitro serán muy útiles hoy para resolver un conflicto. Hoy será un buen día para el intelecto y la cultura. Lean un libro juntos, vayan a un concierto o al teatro. Una conversación cara a cara con tu pareja, romántica e íntima, irá de maravilla el día de hoy.