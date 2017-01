Horóscopo chino del domingo 22 de enero de 2017

RATA

Evita a aquellas personas que tratan de llevarte al lado oscuro. Este es un buen momento para hacer los puntos necesarios.



BUEY

No inicies discusiones que terminarán en grandes peleas. Este es el día preciso para que puedas disfrutar de lo que haces.



TIGRE

Tendrás mucho cuidado cuando tengas que trabajar con tu pareja. Con un poquito de esfuerzo, podrás alcanzar metas titánicas.



CONEJO

Tendrás que enfrentar problemas con referencia a tus hijos o padres. Si eres casado, hoy es un buen día para pasar el tiempo con tu ser adorado.



DRAGÓN

No te rindas si es que tu moral está baja. Tómate el día libre si no te sientes con ganas de trabajar.



SERPIENTE

Tus encuentros amorosos serán extraordinarios, y tu cariño será correspondido. Asegúrate que el amor que sientas sea sincero.

CABALLO

Si eres soltero, te sentirás con la libertad de iniciar una nueva aventura amorosa. Estarás inspirado para cumplir con todo lo que te propongas.



CABRA

Sentirás que eres el objetivo para generar hostilidad. Todo irá bien en tu familia, gracias a la gran relación que tienes con ellos. Esto te permitirá plantear nuevos proyectos con ellos.



MONO

A pesar de algunos errores, te irá bien en el trabajo. Hoy te sentirás toda la energía, así que aprovecha en terminar tus actividades.



GALLO

Encontrarás problemas para equilibrar el personaje que eres en tu círculo social con tu vida privada. Te enfrentarás a una situación bizarra, y solo podrás salir de esto si tienes la cabeza fría.



PERRO

Tu vida sentimental no estará llena de pasión, pero te traerá grandes satisfacciones. Serás muy eficiente en el trabajo.



CERDO

Te gustará seducir a todas las mujeres que veas, pero eso te traerá serios problemas. Lo mejor que puedes hacer ahora es quedarte en casa y disfrutar de la familia.