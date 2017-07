Horóscopo chino del domingo 23 de julio de 2017

RATA

Un mejoramiento de tu situación financiera llegará, pero este no durará mucho. Sentirás la necesidad de darle prioridad a tu vida privada.



BUEY

Combatirás el excesivo nerviosismo con la práctica de técnicas de relajación. A pesar de las grandes dificultades que tienes en lo económico, tendrás la mente positiva.



TIGRE

Será bueno usar el sentido común para que no caigas en sorpresas. No te sobrecargues de trabajo y tómalo con calma.



CONEJO

Tu sabes como disfrutar de las bondades de tu casa y estar siempre de buen humor. Demandarás mucho de los seres que quieres, lo que te traerá alguna discusión.



DRAGÓN

Tienes que controlarte para evitar problemas sentimentales con tu pareja. El día tendrá muchos problemas, así que ten mucha paciencia.



SERPIENTE

Un exceso de nerviosismo provocará errores en tus movimientos. La oportunidad está en tu campo de juego, pero debes saber aprovecharla.



CABALLO

Si sigues aceptando proyectos, te encontrarás con graves problemas. Nuevas ideas estimularán tu mente.



CABRA

Cuidado con ser autoritario, porque eso te puede traer problemas en casa. Puede que tengas problemas por los ideales que defiendes. Se más tolerante.

MONO

La situación económica te traerá muchos problemas y necesitas la cabeza fría para pensar. Propuestas jugosas te tentarán a más no poder, pero debes pensar con la cabeza fría.



GALLO

Gracias a tu gran dinamismo, lograrás cumplir tus tareas con eficiencia. Si eres soltero, conocerás a alguien que te traerá grandes satisfacciones.



PERRO

A pesar de algunos estornudos, tu salud estará mejor que nunca. Tu relación con las personas que más quieres estará llena de amor.



CERDO

Tienes el poder de resolver problemas de manera rápida que casi parece un acto de magia. La educación de tus hijos te traerá algunos problemas.