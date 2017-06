Horóscopo chino del domingo 25 de junio de 2017

RATA

Llene de placer a sus ancianos padres.



BUEY

Relaciones cálidas con tus amigos, pero no desearás ampliar ese círculo.



TIGRE

Un día positivo para la especulación y las inversiones.



CONEJO

Evite la compañía de aquellos que están interesados ​​en sutilezas.



DRAGÓN

En este momento, tendrás que proteger bien tu organismo.



SERPIENTE

Ambiente familiar muy armonioso para hoy.



CABALLO

Cuida de tus hijos más de cerca.

CABRA

No comas demasiado y tampoco rápido.



MONO

Usted podría comenzar a estar sensible a las alergias de nuevo.



GALLO

Las estrellas te van a inspirar gran confianza en ti mismo.



PERRO

En sus relaciones con su familia, es mejor que no mostrar favoritismos con algún miembro determinado.



CERDO

Día ideal para gastar algo de dinero y divertirse.