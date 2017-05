Horóscopo chino del domingo 28 de mayo de 2017

RATA

Tu corazón hacer deliciosos saltos debido a las alegrías que se te prodigan.



BUEY

Tendrás la oportunidad de destacar hablando en público.



TIGRE

Ten mucho cuidado a fin de evitar un accidente.



CONEJO

No confíes en los consejos de sus parientes cercanos con respecto a sus asuntos de dinero.



DRAGÓN

No muestres tu independencia de manera tan aplastante.



SERPIENTE

Serás capaz de ayudar a un vecino o familiar que te pide ayuda.



CABALLO

Ten confianza en tu buena estrella, también puedes contar con tus amigos.



CABRA

Tendrás oportunidades considerables para mejorar tus condiciones de vida, pero no seas demasiado exigente.



MONO

La pasión amorosa caerá sobre ti como una roca.



GALLO

Tendrá la posibilidad de llegar a un objetivo codiciado desde hace mucho.



PERRO

La necesidad de estabilidad será más fuerte que tu gusto por el cambio.



CERDO

Te irá bien en el uso en el mejor de tus talentos diplomáticos y tu sentido de las relaciones humanas.