Horóscopo chino del domingo 4 de septiembre de 2016

RATA

No tomes en serio lo que dicen, recuerda que las palabras solo son viento de las personas que no valen la pena. Anda, haz tu trabajo tranquilo y equilibra tu chacra, no sucumbas ante la irá que es perjudicial. Recuerda que lo mejor es la paz interior.

BUEY

Esa persona te busca solo para pelear, lo mejor es que lo escuches y no le hagas caos. Ofrécele una mano y verás que te contará su verdadero problema. Hay personas que solo necesitan ser escuchadas y tú tienes ese don. Un poco de esencia de coco ayuda.

TIGRE

No busques ni fuerces amistades que no te conviene, el hecho que sean compañeros de trabajo y de estudio significa que sean tus amigos. Compórtate como siempre y sé sincero, que eso los matará y verás que se alejan, poco a poco.

CONEJO

Tu relación tendrá algunos problemas que pueden ser muy raros. Lo mejor que puedes hacer es conversar con ella. Recuerda que la comunicación es la mejor terapia, además que te liberaras de una gran carga. Procura no alterarte y tener la mente abierta.

DRAGÓN

Tienes que estar equilibrado. El trabajo y otras actividades et están estresando demasiado. Te recomiendo que tomes 10 minutos antes de dormir y medites, controlando tu respiración, verás que todo irá donde deba ir.

SERPIENTE

Si te gustan los juegos, hazlo de vez en cuando porque se puede convertir en una manía. Procura hacer otras actividades, como leer, salir a bailar o salir con amigas, ya que no hay nada más perjudicial que la ludopatía y quedar endeudado. ¡Cuídate!

CABALLO

Los cursos de cocina, no solo son para las mujeres. Los hombres también pueden hacerlo. De hecho, a las mujeres les parece muy sexy un hombre que cocine, inscríbete en un curso, o apréndelo por tu cuenta, tendrás buenos resultados.

CABRA

La traición está rondándote, es mejor que no confíes en nadie por ahora. Juega bien tuis cartas y procura no hablar más de la cuenta. Recuerda que una sola palabra puede ser usado en tu contra. Descuida, buenos tiempos pronto llegarán.

MONO

Sé que el escuchas muchas veces que no puede hacer ciertas coas, no te dejas apabullar por eso. Sé tú mismo y has eso, que incomoda a todos. Verás que cierras las bocas de muchos. Por otra parte, tiene que enfocarte una cosa a la vez.

GALLO

Tendrás la habilidad para hacer grandes cambios. Estarás firme con todas las ideas que tengas, y trata de moderarte para que no te gane la furia. Además, hay un gran riesgo de que contraigas alguna enfermedad respiratoria.

PERRO

No juegues con los sentimientos de los demás, eso de llamar a todos ‘amigos’ hace que los demás se puedan burlar de ti. Procura guardar respeto hacia los demás y no te metas en conversaciones que no te competan, y si piden tu opinión, sé cauto.

CERDO

Un poco de inciensos de canela y sándalo ayudarán a tus chacras a alinearse. Aunque parezca mentira, algunas fragancias hacen que cambies de pensamiento y tengas mejores recuerdos. Inténtalo y cuando los prendas medita, eso también te aliviará.