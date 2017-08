Horóscopo chino del domingo 6 de agosto de 2017

RATA

Seas soltero o casado, tus sentimientos hacia esa persona serán mucho más profundos. No te acerques mucho a un viejo amigo que en el pasado no hizo mucho por ti.



BUEY

Las operaciones financieras tienen grandes opciones de terminar en éxito. Uno de tus hijos buscará respuestas que solo tú le puedes dar.



TIGRE

A pesar de la falta de opciones, tu sabrás cómo actuar. Tienes la oportunidad de resaltar en tu vida, pero ten cuidado con tu orgullo.



CONEJO

Te sentirás preocupado por cosas materiales pero no tienes porque tomarlo en cuenta. Las oportunidades para crecer en tu trabajo se presentarán sin pensarlo.



DRAGÓN

Si cometiste errores, debes asimilarlos con responsabilidad para poder solucionar los problemas. Busca la paz en tu alma y tendrás un buen día.



SERPIENTE

Habrán muchos problemas para estar de acuerdo con tus compañeros de trabajo. Ten cuidado de las nuevas ideas porque te podrían traer problemas financieros.

CABALLO

Los planetas te provocarán un desorden emocional. Este clima astral te llevará a realizar los pactos más absurdos posibles.



CABRA

Trata de mantenerte tranquilo a pesar que algunas personas buscarán tu desgracia. El futuro ya es presente y tienes que tomar las medidas necesarias para el éxito.



MONO

Trata de resolver tus problemas en el trabajo. Tienes que recuperar tu confianza para que no sufras en el futuro.



GALLO

En tu vida profesional, tu gran esfuerzo pagará con buenas recompensas. Estarás con muchas tensiones, lo que te traerá problemas en tu relación.



PERRO

Tu relación amorosa estará en medio de un gran problema. Si quieres mejorar tu salud, es el mejor momento para iniciar una nueva dieta.



CERDO

Tus hijos te regalarán gran felicidad el día de hoy. A pesar de los esfuerzos, es difícil no preocuparte por los problemas familiares.