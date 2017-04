Horóscopo chino del domingo 9 de abril de 2017

RATA

Si vas a estar en desacuerdo con algunos de tus familiares, no pidas explicaciones.



BUEY

Tu estado financiero mejorará así que no te estreses.



TIGRE

Existe una gran oportunidad de estabilizar tu vida amorosa, sin embargo no te emociones.



CONEJO

Los astros te ayudarán a mejorar tu moral.



DRAGÓN

El día te da la oportunidad de mejorar tu situación económica.



SERPIENTE

Las festividades te inspirarán a pasar un día de maravilla.



CABALLO

Tómate tu tiempo para analizar las cosas y tomar la mejor decisión.

CABRA

Muchas veces te satisface estar en varios problemas.



MONO

Será mejor que controles a tu pareja, o de lo contrario te irá mal económicamente.



GALLO

Cuida la salud de tus hijos.



PERRO

Vas a tener muchos cambios de humor.



CERDO

La relación con tu pareja va mejorando, pero toma todas las cosas con calma.