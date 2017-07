Horóscopo chino del domingo 9 de julio de 2017

RATA

Llegarás a la meta que siempre te has planteado.



BUEY

Podrás reunir dinero, pero no te sorprenda que algunas personas te dejen de lado por eso.



TIGRE

Es posible que encuentres una nueva motivación.



CONEJO

El amor será más espiritual que carnal.



DRAGÓN

Una pelea que tuvieron provocará que discutas con todo el mundo por tu mal humor.



SERPIENTE

Tu pasión irá de caliente a frío en pocos segundos.



CABALLO

Es hora de poner en práctica ese encanto que te caracteriza.



CABRA

Piensa un poco sobre aquellas relaciones que tienes y no te da beneficios.

MONO

Cuando se trate de planes deja que tus instintos te guíen.



GALLO

Se realista y no te embarques en aventuras que no puedes controlar.



PERRO

Tendrás muy malas relaciones con personas de la tercera edad.



CERDO

Si el trabajo es lo único que haces, deberías cambiar de rutina para no aburrirte.