Horóscopo chino del jueves 26 de enero de 2017

RATA

Tu relación tendrá algunos problemas que pueden ser muy raros.



BUEY

Hay un gran riesgo de que contraigas alguna enfermedad respiratoria.



TIGRE

Trata de moderarte para que no te gane la furia.

CONEJO

Estarás firme con todas las ideas que tengas.



DRAGÓN

Tendrás la habilidad para hacer grandes cambios.



SERPIENTE

Harás grandes adquisisiones materiales que te llenarán de felicidad.

CABALLO

Tus amigas te ayudarán con algunas ideas de negocios o de prácticas profesionales.



CABRA

Tendrás un día complicado porque buscarás que tu familia sera feliz.



MONO

Vas a jugar con los sentimientos de una persona que te adora.

GALLO

Tus hijos te darán algún problemas, pero no es algo muy preocupante.



PERRO

No hay trabajo que puedas realizar bien si no dejas tu orgullo de lado.



CERDO

Las rutinas te cansarán el día de hoy.