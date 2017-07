Horóscopo chino del lunes 10 de julio de 2017

RATA

Dale prioridad a las relaciones con tu familia, aún frente a tus colegas o amigos. En su trabajo usted tendrá la tentación de asumir grandes riesgos con el fin de alcanzar sus objetivos rápidamente, Sea consciente de sus límites, tanto como de sus posibilidades.



BUEY

Será más difícil para usted abstenerse de hacerle escenas a su pareja, pera trate de controlarlo. Su vida se moverá y evolucionará de repente, inesperadamente. Esté listo para el cambio.



TIGRE

Sus actividades profesionales le parecen muy rutinarias. Intente enfocarlas de otra manera. Una hermoso apetito por la vida le puede dar el valor para mejorar sus condiciones materiales de vida y sus relaciones sentimentales.



CONEJO

Tienes que hacer ejercicio, tu salud lo requiere. Cuida tu privacidad frente a familiares y amigos. Te sentirás más romántico que nunca; un encuentro que ocurre el día de hoy te puede hacer flotar en una nube.



DRAGÓN

Necesitan planificar lo que harán durante el día, o sus esfuerzos podrían ser en vano. Tus habilidades como mediador o árbitro serán muy útiles hoy para resolver un conflicto. Hoy será un buen día para el intelecto y la cultura.



SERPIENTE

Tendrás que adaptarte y no persistir en una causa perdida. En la noche sal a caminar con tu pareja. Es el momento de reflexionar acerca del rumbo de tu relación, tu carrera, tus amigos y tu familia. No tomes decisiones apresuradas, con el paso de las horas pensarás con mayor claridad.



CABALLO

Tienes la oportunidad de encontrar una gran pareja. Algunas fuerzas ocultas actuarán a tu favor. Vas a tener que hacer frente a algunas molestias en tu trabajo, pero tu deseo de tener éxito te dará alas.



CABRA

Si ya está casado, usted descubrirá en los otros unas maravillosas cualidades que le harán apreciarla más. Si le satisface más que nunca a mostrar signos exteriores de riqueza con el fin de impresionar a los demás tenga cuidado, una tormenta financiera no está muy lejos.

MONO

Vas a ser investido con mucha energía. Haz un ataque frontal a tus proyectos más ambiciosos. Cuidado con hacer tus labores alocadamente. Vigila tu alimentación para evitar el insomnio.



GALLO

Pensarás en una nueva idea tan emocionante, que lograrás convencer a tu pareja para llevarla a cabo. Mucho cuidado con las finanzas. Tú y tu pareja podrían tener problemas con el presupuesto.



PERRO

Hoy es un buen día para hacer lo que más le gusta a ambos. Déjense llevar. Piensa bien en las acciones que vas a tomar, tus valores te llevarán por el camino correcto. La conexión entre ustedes es profunda, y les permitirá saber con facilidad lo que piensan y sienten.



CERDO

Lean unos libros juntos, vayan a un concierto o al teatro. Una conversación cara a cara con tu pareja, romántica e íntima, irá de maravilla el día de hoy. Necesitarás un momento en silencio y a solas para recuperarte de un mal día.