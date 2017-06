Horóscopo chino del lunes 12 de junio de 2017

RATA

Tus nervios te ponen a dura prueba al tomar riesgos financieros y no importantes.



BUEY

Avanza en el campo de la carrera, y no dudes en tomar algunos riesgos.



TIGRE

Un buen día para moverse. Si deseas avanzar en un campo u otro, será suficiente que desarrolles más confianza en ti mismo.



CONEJO

Ten cuidado con los pequeños incidentes de la vida familiar.



DRAGÓN

Tendrás todas las cartas ganadoras en la mano con el fin de cosechar éxitos en tu trabajo.



SERPIENTE

Tu círculo cercano será extremo e irritante.



CABALLO

Por el momento, evita las transacciones o negociaciones demasiado largas, de lo contrario, no podrás manejarlas.



CABRA

Tendrás éxito en la imposición de tí mismo en tu trabajo, manteniendo una visión objetiva de las cosas.

MONO

Vas a tener dificultades para mantenerse al margen de los nuevos desarrollos de su situación profesional, lo que puede causar problemas.



GALLO

Obtendrás una promoción si trabajas, o un buen trabajo si estás desempleado.



PERRO

El clima familiar será sereno y alegre.



CERDO

Se puede vivir momentos maravillosos, pero tu falta de objetividad con respecto a tus seres más cercanos puede llevar a decepciones crueles.