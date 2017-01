Horóscopo chino del lunes 16 de enero de 2017

RATA

Un muy buen día para vivir su relación al máximo. Tiempo favorable para todo lo relacionado al ámbito económico. Sera un buen momento para ahorrar. Los encuentros que tendrán lugar durante el día de hoy pueden realizar grandes cambios en su vida.



BUEY

Puedes conocer a alguien con quien te vas a enamorarte de forma instantánea. Te espera un buen día para estar con el ser amado, aprovecha en demostrarle todo tu amor. Suerte. Su sentido de la iniciativa va a ser reforzada, por lo que es posible aprovechar algunas oportunidades interesantes en el ámbito profesional y el material.



TIGRE

Evite los malos entendidos en cuanto a sus relaciones personales. No hagas caso a comentarios malintencionados, tu sabes lo que vales. Es un buen día en el amor. Vas a tener la impresión de que todo lo que emprendas está condenado al fracaso, pero evita que estos pensamientos dejen tu moral hasta el suelo.



CONEJO

Usted se enfrenta con algunas dificultades financieras. Para resolverlas, no cuentes con apuestas sino en sus ahorros. Hay algo que te preocupa, deja de darle vueltas en la cabeza, saldrás victorioso. Ten paciencia. Durante este día tendrás las mejores posibilidades de llevar tus actividades a una conclusión exitosa, especialmente las relativas a tu carrera.



DRAGÓN

Sus esfuerzos de trabajo estarán bien apoyados, pero en los negocios, usted tendrá que completar un giro peligroso. Controla tus impulsos, un momento de cólera puede destruir una bonita relación. Conviene callar. Esté preparado para algunos momentos agitados en su vida conyugal.



SERPIENTE

Las relaciones con el otro sexo serán muy favorecidas. Personas del pasado volverán a tu vida. Disfruta de su compañía, te hará feliz. No pierdas el contacto. Reflexiona si eres feliz. Es momento que te preguntes que es lo que realmente quieres de la vida.



CABALLO

Tómese su tiempo para llevar a cabo una tarea. Tendrá una conclusión exitosa. Existe la posibilidad de que te vuelvas a enamorar. Déjate llevar por ese sentimiento. Te ira bien. Todo lo que está relacionado con las finanzas tendrá que ser estudiado cuidadosamente.

CABRA

Vas a darle demasiada importancia a tus pequeños problemas de salud y tu ansiedad se transformará en grandes sufrimientos. Un amor a primera vista no tendrá ningún futuro, pero será divertido por un tiempo. Con sus seres cercanos, va a utilizar su incrementado el magnetismo, y las cosas van a funcionar como un reloj.



MONO

Usted tendrá la oportunidad de iniciar relaciones sólidas con personas de diversas nacionalidades, razas, religiones o culturas. Algunas decisiones, a veces, resultan dolorosas. Pero si son necesarias, valen la pena. Saldrás adelante. Trata de evitar todas las sospechas de competencia entre usted y su pareja.



GALLO

Será ahora o nunca el momento de declarar tu amor ardiente a la persona de tus sueños. En el tema laboral, es importante que te organices. Podrías estar retrasado en tus obligaciones. Vas a estar inclinado a complacer los excesos de comida y es muy probable que tengas que pagar por ello con tu estómago.



PERRO

Es posible que te sientas atraído por personas tan diferentes de usted puede surgir un malentendido muy rápidamente. No permitas que esas personas estropeen la paz interior que necesitas para ser feliz. Date tu lugar. Corazones solitarios tendrán la oportunidad de formar lazos que durarán.



CERDO

Su amada redoblará sus signos de bondad y ternura hacia usted. Tendrás éxito en ese proyecto que encaminas. No te desesperes si aun no ves los resultados. Piensa en la renovación de los lazos con los miembros de su familia a quienes no ha visto desde hace mucho tiempo.