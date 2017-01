Horóscopo chino del lunes 23 de enero de 2017

RATA

Tu manera sarcástica de ver la vida te traerá muchos problemas. Tendrás muchas sorpresas en el amor.



BUEY

Conocerás a una personas que probablemente te atraerá desde el aspecto físico. Tendrás una mejora en tu vida profesional, así que no te acumules cosas para que puedas desempeñarte bien en esto.



TIGRE

Muchas de tus ideas serán aprobadas, pero no serán suficientes para lograr el éxito. Tienes el poder de concretar algunos negocios o de culminar tus proyectos con éxito.



CONEJO

Toma una nueva dirección o escoge nuevos socios para trabajar. Hoy es un buen día para poner todo tu empeño y energía.



DRAGÓN

No te dejes irritar por pequeños problemas domésticos. Lograrás el éxito siempre y cuando este concentrado y no te dejes llevar por la ira



SERPIENTE

La influencia planetaria te ayudará a rescatar esa pobre situación amorosa. Tienes que ser el centro de atención de todo el mundo.



CABALLO

Algunas personas se fastidiarán debido a tu franqueza. Necesitas darte más amor, y algo muy ideal es que te compres algo que siempre hayas querido.

CABRA

Arregla los problemas del pasado y encontrarás paz en el futuro. Estarás inclinado a buscar a preguntar lo imposible a tu pareja, y te sorprenderá la respuesta que te dará.



MONO

Confía en tu intuición en lugar de estar sacando cálculos pesados. Para poder enfrentar todos los problemas de la casa, déjate apoyar por los que más te quieren.



GALLO

Tus hijos no se sentirán bien por tu comportamiento tirano. Un nuevo tú nacerá hoy, porque te sentirás con más fuerzas para afrontar la vida.



PERRO

Ten cuidado porque siempre estás viviendo al límite. Pequeños problemas que afecten a alguno de tus hijos te arruinarán el día.



CERDO

Serás fácilmente dominado por tus sentimientos y emociones. No eres celoso, pero prefieres que tu pareja deje de jugar con tus nervios.