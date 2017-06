Horóscopo chino del lunes 26 de junio de 2017

RATA

Para lograr tus objetivos en le trabajo, debes ir más allá de lo que haces. No te dejes absorber por tus amigos.



BUEY

Gracias a tu comportamiento diplomático, serás capaz de enfrentar los problemas de tu pareja. Importantes cambios se mostrarán hoy, así que no te aferres a viejas costumbres.



TIGRE

Hoy es un buen día para traer todos los beneficios de tu negocio. Estarás lleno de sentimientos, pero ten cuidado en caer en confusiones.



CONEJO

Ganarás reconocimiento por lo que haces y tendrás una gran oportunidad. Es un día ideal para analizar tus horizontes y replantear tus proyectos a mediano plazo.



DRAGÓN

Las propuestas en tu carrera profesional deberían ser buenas. Controla tu vida financiera y asegúrate que has pagado todas tus deudas.



SERPIENTE

Si tienes una gran idea de trabajo, hoy es el momento ideal para encontrar socios. Protegerás tu vida personal con algunos chispazos de buena suerte.



CABALLO

Tienes problemas para creer en proyectos grandes y exitosos. Esta vez evita hacer muchos movimientos y anda por lo seguro.



CABRA

Si el trabajo es lo único que haces, deberías cambiar de rutina para no aburrirte. Es un día raro para ti, porque no te sentirás incómodo con tu situación personal, pero tienes una gran situación económica.

MONO

Este es uno de esos días en los que harás dinero fácilmente. Por hacer dos cosas a la vez no cumplirás con alguna de estas.



GALLO

Existe la oportunidad de ser exitoso a una gran escala. Este no será el mejor de los días, así que será mejor que te quedes en casa.



PERRO

Piensa en grande y tendrás buenas oportunidades de crecer en el trabajo. Tu vida sentimental será muy desordenada, pero estás listo para afrontarla.



CERDO

Podrás reunir dinero, pero no te sorprenda que algunas personas te dejen de lado por eso. Estarás de buen humor y verás a la vida con mente positiva.