Horóscopo chino del lunes 5 de septiembre de 2016

RATA

Tu vida de pareja experimentará un hechizo brillante, perfecta complicidad. Pueden ser un buen momento para proponer una aventurita fuera de casa, algo para darle más emoción.

BUEY

Te deleitas en la defensa de las más bellas causas perdidas, que nadie puede pensar en impedírtelo. Eres un soñador a veces que hasta te sonrojas pensándolo. No está mal, pero sé cauteloso especialmente con gente que aún no conoces bien.

TIGRE

Te das los medios para obtener lo que quieres. No dudarás en comprometerte por completo, si es necesario. Solo fíjate bien en quién pones esa confianza y ese interés. El trabajo estará más calmado que en los últimos días.

CONEJO

Tu buena reputación puede verse comprometida injustamente y podrías sufrir mucho por eso. Lo bueno es que tu fuerza siempre se impone. Cuidado con esos problemas estomacales. Consume algo más suave.

DRAGÓN

Tendrás todo a favor para poder desarrollar tu vida sentimental, pero cuida mucho tu economía. Es un viernes como para estar más tranquilo. Puedes organizar algo en casa para los amigos, tal vez por ellos conozcas ahora a alguien especial.

SERPIENTE

Un día para todas las esperanzas amorosas. Tus sentidos y tu corazón vibrarán al unísono, tu magnetismo será intenso y tu poder de seducción aumentará diez veces. El baile puede ser un gancho insuperable.

CABALLO

No vistas muchas prendas sintéticas, ya que no te hacen bien a tu piel. Si bien no son llamativas y brillantes. Procura comprarte ropa de algodón, es buena y barata, y lo mejor de todo es que ayudan a que tu piel respire, ¡Pruébalo!

CABRA

Una persona fascinante puede aparecer de repente en tu vida, pero lo gratificante de ello podría hacerse esperar. Cuando la veas lo sabrás de inmediato. Todo irá bien, no temas cometer torpezas a causa de esa ansiedad.

MONO

Trate de aclarar tus objetivos antes de tomar decisiones respecto a tu futuro profesional, de lo contrario puedes cometer errores graves. Ten más confianza en tu forma de ver las cosas que en esas sugerencias que sabes bien que no traen nada sustancioso.

GALLO

Sé que el escuchas muchas veces que no puede hacer ciertas coas, no te dejas apabullar por eso. Sé tú mismo y has eso, que incomoda a todos. Verás que cierras las bocas de muchos. Por otra parte, tiene que enfocarte una cosa a la vez.

PERRO

Muestra siempre rectitud y moralidad en todas tus actividades, aunque medios tortuosos parecen serte más rentables por ahora. Al actuar de esta manera, podrás ser inmune a las complicaciones que son siempre posibles.

CERDO

En la carrera existirán riesgos pero pueden ser fácilmente identificados, y esto le permitirá minimizarlos, al menos hasta cierto punto. Tu pareja te hará propuestas para esta noche y tal vez no haga falta salir para divertirte.