Horóscopo chino del martes 13 de junio de 2017

RATA

Tienes que ser más objetivo al momento de discutir los problemas sentimentales. Cuidado con cualquier tipo de intoxicación, porque se puede agravar con cualquier problema emocional.



BUEY

Tu intuición será muy útil al momento de trabajar con problemas financieros. Es momento de renovar tu espacio y volverlo más confortable.



TIGRE

Hoy será un día importante para tomar decisiones en tu trabajo, así que no pierdas el tiempo. Hoy te ayudarán los buenos deseos de tu amigos, familiares y compañeros de trabajo.



CONEJO

Estarás lleno de muchas ideas, las cuales ponerlas en práctica pronto. Te irá bien con tu pareja, pero debes garantizar la durabilidad de tu relación.



DRAGÓN

Vas a tener eventos positivos en el aspecto financiero porque te llegarán nuevos proyectos. Tu vida sentimental será tensa, pero no lo suficientemente caótica como para pensar en un rompimiento.



SERPIENTE

CABALLO

CABRA

MONO

GALLO

PERRO

Eres muy feliz en el amor, pero lo serás más si es que te esfuerzas un poco más. Los estudios recientes que has tenido te servirán bastante en este momento.



CERDO

