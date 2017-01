Horóscopo chino del martes 31 de enero de 2017

RATA

Tu encanto funcionará de una manera irresistible. Clima favorable para las declaraciones, para los proyectos de futuro, y para el matrimonio.



BUEY

Tu objetivo en la vida familiar será procurar que la serenidad y la tranquilidad.



TIGRE

El ambiente familiar puede ser la causa de tu estado de ánimo taciturno. Evita conflictos de todo tipo.

CONEJO

Mucha alegría y animación en su vida social. Nuevos encuentros se llevarán a cabo.



DRAGÓN

En la familia, los niños podrían aumentar los malentendidos y las tensiones entre los cónyuges.



SERPIENTE

Es posible que tengas problemas con tu pareja y tendrás una sensación de amargura.

CABALLO

Siempre apasionado por jugadas financieras, podrás establecer estrategias diseñadas para crear buenos rendimientos de tus recursos. Sin embargo, evita grandes complicaciones.



CABRA

Oportunidades interesantes se presentarán en el ámbito profesional.



MONO

Tal vez vayas a sufrir algún trastorno nervioso, pero estos serán esencialmente debido al exceso de trabajo. Relájate.

GALLO

Aspiras a vivir en perfecta armonía con tu entorno familiar, pero enfrentarás dificultades que no te imaginabas.



PERRO

He aquí un momento espléndido para los encuentros sentimentales y de encuentro entre viejos amigos.



CERDO

No tomes el tiempo para el sueño o la relajación en otros aspectos que no te sirvan para descansar.