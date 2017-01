Horóscopo chino del miércoles 4 de enero de 2017

RATA

Hoy es un buen día para el amor. Tendrás un encuentro inesperado durante uno de los varios viajes que realizas durante el día. Muestra humildad, no trates de exibir tus habilidades demasiado, de lo contrario pasarás malos momentos.



BUEY

Su conducta amorosa estará guiada por la pasión. Es un gran momento para comprar una casa o departamento. Tu situación económica mejorará aún más, pero tengo cuidado con tus gastos. Ten cuidado de un amigo que tratará de llevar todo para su propio beneficio.



TIGRE

Sentirás un excelente ambiente familiar. Si quieres destacar, simplemente muestra coraje y mucha energía. Estará de buen humor para retomar las relaciones amicales y amorosas. Tenga cuidado con una persona cercana que le traerá graves problemas



CONEJO

Ráfagas de inestabilidad te golpearán hoy. Tomarás decisiones que afectarán seriamente los proyectos que vienes realizando. No se apure en lograr sus objetivos profesionales. No se sentirá seguro en su relación, así que es tiempo de replantearse las cosas



DRAGÓN

Sus acuerdos financieros se verán recompensados con una gran fortuna. Procure solucionar los problemas del corazón. Tendrás la oportunidad de mejorar las condiciones de tu hogar. Te darás cuenta que personas cercanas a tí tratarán de dividir a tu familia



SERPIENTE

Sucumbirá ante el amor a primera vista. Mostrará una gran condición física y mental. Hoy tendrás una buena jornada laboral. Es el momento de poner en práctica esas habilidades que no usas con regularidad



CABALLO

Para evitar perturbaciones y enojos debe adherirse a una línea de conducta clara y definitiva. Un amigo le dará buenos consejos para mejorar su vida sentimental. No seas tan codicioso o tendrás problemas serios. Cuidado con los problemas conyugales porque podría afectar la educación de tus hijos



CABRA

Déjese apreciar de distintas maneras por una persona que conocerá durante una reunión. Sus capacidades serán apreciadas. Usted trabajará con mucho esfuerzo, pero celos laborales serán un gran obstáculo si no las controla.



MONO

Estarás en gran condición física y mental. En el trabajo serás recompensado por tu gran esfuerzo. Ve y diviértete. Encontrarás rápidamente soluciones eficientes en el trabajo. Gastarás en algo costoso pero innecesario, así que ten cuidado con arruinarte



GALLO

Hoy es el día ideal para lanzar esos proyectos que tú y tu pareja venían planeando. Cuide bastante su salud porque podría mostrar cuadros de anemia. Su vitalidad y fuerza estará en alza. Aproveche esta situación para mejorar su salud. A pesar de los problemas, se sentirá cómodo con su situación familiar



PERRO

Tendrás muchas ideas sobre proyectos originales que son perfectamente realizables. No eches tu suerte por los chismes. Este será un día de mejoras en el ámbito personal. El amor le dará satisfacciones y lo hará sentir seguro



CERDO

Es necesario que estés con la guardia alerta en tu campo laboral: Entre más éxito tengas, más rivales aparecerán. Se calculador, haz planes para mejorar tu situación financiera. Es un día favorable para tu relación amorosa.