Horóscopo chino del sábado 10 de agosto de 2016

RATA

Este día será muy positivo en el plano emocional.



BUEY

Si usted ha tenido algunos malos entendidos con su pareja, dese prisa y trate de buscar la reconciliación.



TIGRE

Usted podrá llegar a un entendimiento perfecto con sus seres queridos y encontrará una solución adecuada en su familia.



CONEJO

Usted puede contar con suerte esta vez de revertir las cosas a su favor.



DRAGÓN

En el trabajo, los retrasos y las molestias te pondrán de nervios. Sin embargo, trata de controlarte.



SERPIENTE

Estarás lleno de fervor hacia el ser amado, pero no caigas en ilusiones.



CABALLO

Algunas complicaciones conyugales parecen posibles. Evita cuidadosamente mezclar amor con el dinero. Piense descansar y relajarse.



CABRA

Este día será propicio para los encuentros sentimentales, la pasión será completa, ya que se refieren a lo físico, como los niveles intelectuales.



MONO

En su trabajo debe dar prioridad a la flexibilidad y la facilidad, no intente ser demasiado duro para lograr ese gigantesco proyecto que ha estado soñando.



GALLO

Una emocionante aventura sentimental se presentará a usted, pero será mejor que mantenerlo en secreto para evitar problemas más adelante.



PERRO

Usted no va a dudar en tener muchas fantasías pasajeras a la vez, pero va a correr el riesgo de tener más inconvenientes que satisfacciones.



CERDO

En el trabajo, usted encontrará fácilmente soluciones rápidas y eficaces para salir de las dificultades y evitar complicaciones.