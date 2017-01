Horóscopo chino del sábado 28 de enero

RATA

Este día comenzará con grandes responsabilidades o complicaciones inesperadas. Una actitud calma te ayudará a establecer prioridades y ocultar tus nervios. Haz tu mejor esfuerzo para terminar proyectos que estén sin concluir, en lugar de comenzar algo nuevo. La dedicación y el compromiso crearán beneficios para tu carrera y relaciones.

BUEY

Este puede ser un momento intenso. Tu salud y/o espíritu podría sufrir si te sientes estresado. Si no puedes tomarte unas vacaciones, podrías crear unas mini-vacaciones en tu rutina. Descansa más, evita enviar tantos textos y chatea menos, aprecia la belleza de lo natural.

TIGRE

Tus objetivos laborales se verán favorecidos, pero deberías tener más cuidado con lo que dices. Tu capacidad de trabajo se adjunta a una misión que te traerá cierto reconocimiento. La energía de hoy día aumenta tu confianza natural. Dile a la gente lo que te gusta acerca de ellos en lugar de señalar sus defectos.

CONEJO

Eres una de las personas más encantadoras e interesantes hoy día. Es una oportunidad maravillosa para trabajar codo a codo con la gente que más te guste. La minuciosidad a los detalles pueden hacerte destacar en cualquier área en la que enfoques tu energía creativa.

DRAGON

Las personas energéticas serán tus mejores aliados hoy día. Extiende tus manos y pide toda la ayuda que necesites. No es el momento de hacer las cosas solo. Estás muy sensible, y podrías discutir, aunque quizás no sea tan grave. Canaliza tu energía a través de actividades físicas.

SERPIENTE

Tu estilo es resistir pasivamente. En una relación difícil, hasta podrías fingir que nada está mal. Ocultar tu enojo es una receta habitual para tus problemas físicos o emocionales. Si no dices directamente lo que te molesta, al menos pasa tiempo con personas que no sean fuente de desdicha.

CABALLO

La energía de hoy día podría desorganizarte. Puedes sentirte limitado o desanimado en algunas áreas, por lo que es aconsejable mantener simples las cosas. Si dejas ir lo que no funcione, podrás avanzar en otras direcciones. La sabiduría te hará elegir la mejor opción.

CABRA

Hoy, tu imaginación podría ser salvaje. Te es difícil distinguir la diferencia entre lo que es real y lo que esperas que suceda en la realidad. Dado que sólo existe confusión, es mejor no tomar ninguna decisión firme ni compromisos. Haz tu mejor esfuerzo para organizarte en casa.

MONO

Ser optimista podría abrirte puertas hoy. Evita emitir juicios acerca de desengaños pasados. Confía en ti mismo. Este es el momento de actuar y hablar de cualquier idea que salga desde lo más profundo tu corazón. El futuro es ahora. Debes poseer determinación y voluntad para poder hacer tu trabajo correctamente.

GALLO

Una actitud positiva te recibirá esta mañana. Es hora de organizarte mejor. Confía en tus instintos y serás capaz de tomar las medidas necesarias para mejorar tu posición en cualquier organización. Es importante avanzar en vez de preocuparte por algo que no puede funcionar.

PERRO

Tu optimismo es enérgico hoy día, aunque podrías sentirte un poco frívolo. Trabaja con personas más serias y centradas para obtener mejores resultados. Piensa en que manera podrías ser más elegante y actualiza tu guardarropas. Te sentirás tranquilo si ordenas el área de trabajo.

CERDO

Aférrate a lo que inicies hoy. Este es el momento para ser gradual, cuidadoso y lo más lógico posible. Haz planes para renovar y escribe propuestas. También pide ayuda financiera y no permitas que te ganen los resentimientos en alguna discusión durante esta noche.