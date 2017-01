Horóscopo chino del viernes 20 de enero de 2017

BUEY

En el trabajo,seguirás tu ascensión a la cumbre. Tu popularidad va a ser muy fuerte y tus superiores te apreciarán más allá de sus esperanzas.



TIGRE

Algunos nativos del signo no pueden progresar en su carrera, principalmente debido a su falta de aptitud para hablar en público. ¿Falta de práctica o falta de confianza en tí mismo? Sin duda ambos.

CONEJO

Una corriente astral te permitirá distinguir la ilusión de la realidad y mostrar una mayor lucidez de cara a los acontecimientos.



DRAGÓN

Ten cuidado con tu impaciencia, no quieres que las cosas pueden acabar antes de haberlas iniciado.



SERPIENTE

La impaciencia no es un buena consejera, trata de no forzar nada y sobre todo no retraigas en ti mismo o ni te desanimes.

CABALLO

Puedes contar con la solidez de tus finanzas, pero no va a ser el momento de dejarte llevar si quieres aprovechar algunas oportunidades.



CABRA

Floreciente salud, a pesar de que persisten algunos problemas del sistema respiratorio.



MONO

Mira a la izquierda, mira a tu derecha. El amor a primera vista sin duda puede venir si lo deseas.

GALLO

No se puede hacer todo lo que quieras, por lo que deberás hacer una elección.



PERRO

Rebosante de dinamismo y ardor, te comprometes a muchas actividades febriles con posibilidades de éxito.



CERDO

Tu vida amorosa será más picante que nunca, estarás fuertemente inclinado a saborear varios amores.