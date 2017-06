Horóscopo chino del viernes 23 de junio de 2017

RATA

Es hora de dejar las viejas ideas y abrir la mente. Cuidado con gastar más de lo que tienes



BUEY

Cuidado con los elogios no sinceros y con los celos.



TIGRE

No desperdicies tu dinero. Aprende a diferenciar lo esencial de lo accesorio.



CONEJO

Concéntrate en lo que quieres lograr con exactitud. No pierdas tiempo en chismes y distracciones.

DRAGÓN

Sigue tu intuición, no fallarás. Deja tus problemas laborales fuera de casa.



SERPIENTE

Tendrás momentos de ansiedad y angustia. Apóyate en tu familia y amigos, y compréndelos



CABALLO

Tendrás un gran día en el trabajo, pero no desprecies las opiniones de otras personas.



CABRA

Podrás imponer tu punto de vista en el trabajo. Busca nuevas experiencias en el amor.

MONO

Habrán quienes parezcan amables contigo, pero en el fondo buscan manipularte, ten cuidado.



GALLO

Te esforzarás y lograrás que la armonía vuelva a la relación con tu pareja.



PERRO

Enseña a tus hijos sobre la miseria en el mundo. Se realista y no intentes cosas imposibles.



CERDO

Aprenderás a no confiar tan fácilmente en otras personas, sobre todo en el amor.