Horóscopo chino del viernes 9 de junio de 2017

RATA

En cuanto a tu futuro, no seas ni pesimista ni fatalista.



BUEY

Permanece firme, no te dejes dicten tu comportamiento.



TIGRE

La suerte te sonreirá en operaciones y transacciones.



CONEJO

Evite perdonar todos los caprichos de tus hijos.



DRAGÓN

Ten cuidado con las decepciones no debidas a causas externas sino a tus ilusiones.



SERPIENTE

Habrá una disputa con un amigo íntimo, pero trata de olvidar rápidamente este incidente.



CABALLO

Tendrás algunos roces con los vecinos.



CABRA

La gente te reprocha tus silencios, tu gusto exacerbado por el secreto.

MONO

Las circunstancias obligarán a hacer una parada temporal en tu carrera hacia el éxito profesional.



GALLO

Vas a tener fuertes deseos de cambiar de trabajo.



PERRO

Tus amigos te darán algunas preocupaciones.



CERDO

Hermosas oportunidades de hacer dinero, con juegos de azar o bonificaciones especiales.