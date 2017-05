Horóscopo correspondiente al domingo 14 de mayo de 2017

ARIES

Debería considerar la posibilidad que se le presenta a nivel laboral. Sería un peldaño más para llegar donde usted quiere. No se adelante a emitir un juicio acerca de alguien.



TAURO

No sería tan importante una reunión que se le presenta. Su ocupación debería ser no postergar ciertos trámites que tienen que ver con papeles importantes.



GÉMINIS

Le sugieren algo interesante con respecto a un tema que tiene que tocar con personas importantes. La clave sería en principio esperar un poco más de tiempo, a que las condiciones sean las propicias.



CÁNCER

Intervalo en una relación afectiva. Las cosas se deberían revisar con respecto a un proyecto laboral que tiene conversado con alguien de su entorno.



LEO

Advertencia importante que llega a usted a través de alguien que lo estima. No malinterprete una acción que podría ayudarlo más de lo que imagina.



VIRGO

Lo importante sería no prestar demasiada atención a las cosas cotidianas que no tienen real trascendencia. De esa manera simple sus tensiones disminuirían.



LIBRA

Un estado de nervios le impide ver o buscar las soluciones que está necesitando en el plano laboral. Sea más optimista y rescate los pequeños avances que tiene hasta el momento.



ESCORPIO

La revelación de un hecho le hará ver más claramente una situación que se presenta en el trabajo. No se manifieste en contra de nadie, simplemente observe y aprenda.



SAGITARIO

Estaría bien orientado en un proyecto que tiene en mente. Debería pensar con quienes compartir la idea para que le resulte más fácil llevarla a cabo. El amor, óptimo.



CAPRICORNIO

Buenos momentos en el plano laboral. Las cosas se perfilan hacia una mejoría. Los atributos positivos suyos debería utilizarlos más desde lo espontáneo, no se autocensure tanto.



ACUARIO

Se recupera de una amargura en el plano sentimental. Sus tristezas disminuirían si las racionaliza. Un llamado de alguien de su entorno laboral lo advierte oportunamente.



PISCIS

La posibilidad de reencuentro con alguien que no hace mucho que conoce es alta. La coincidencia de estilo y las ganas de encontrarse en el amor son mutuas.