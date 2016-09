Horóscopo correspondiente al domingo 18 de septiembre de 2016

ARIES

Verdadera revelación ante suceso amoroso. Cambio de planes en el área laboral. Nueva inquietud personal, ganas de saber.



TAURO

Los entretelones de una conversación lo implicarían, esté atento en su lugar de trabajo. No se comprometa en cosas que no le competen.



GEMINIS

Los compromisos afectivos lo sumergen en una especie de angustia. Jornada agotadora, pase en limpio sus papeles. Algo lo preocupa.



CANCER

Una comunión especial con alguien que conoce. Lo que espera de ese llamado tan importante se le dará. Los afectos lo dominan.



LEO

Una sensación de soledad al recordar cosas que le sucedieron. Aviso a tiempo en su lugar de trabajo. Un posible comienzo en sus actividades.



VIRGO

Es realidad un sueño antiguo con respecto a cuestiones familiares. Su autoestima se enriquece gracias a palabras de allegado.



LIBRA

Su seguridad espiritual al reconectarse con la fe. Suceso especial en el plano personal. Sustanciosa conexión con persona importante.



ESCORPIO

Intuición afinada, retribución que espera. Una cosa trae a la otra en el plano afectivo. Las personas de su entorno laboral apoyándolo.



SAGITARIO

Hiperactividad que lo agota, no se sobrecargue, postergue las cosas que puede hacer en otro día. Familiaridad especial con alguien del otro sexo.



CAPRICORNIO

Localiza algo perdido, en el plano afectivo. Le sugieren algo interesante con respecto a problema que vive.



ACUARIO

Su natural libertad se verá contemplada en su lugar de trabajo, rienda suelta a su creatividad. No se arrebate en decisión que debe tomar en el plano afectivo.



PISCIS

Agudeza de pensamiento ante propuesta de negocios. Su acertada actitud con los demás en su lugar de trabajo es reconocida.