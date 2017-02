Horóscopo correspondiente al domingo 19 de febrero de 2017

ARIES

Jornada de tranquilidad en la que las cosas que lo preocupan parecerían diluirse. Todo funcionaría mejor en su pareja si se permitiera gozar de lo que realmente siente.



TAURO

Se escandalizaría por respuesta que le dará alguien de su entorno familiar. Trate de no tomarse todo tan a pecho y sepa darle el lugar que corresponde a cada cosa que ocurra.



GÉMINIS

Examinará la posibilidad de viajar al exterior en busca de otros horizontes. No se detenga por suponer que las decisiones que uno toma no tienen una dosis de flexibilidad.



CÁNCER

Le dará prioridad a sus sentimientos frente a disyuntiva que surgirá en el contexto de su relación afectiva. No muestre su angustia sino la verdad de lo que siente. Halla una respuesta que le parecía imposible.



LEO

Sentirá que su labor no es valorada como usted merece. Que eso no sea causa de angustia sino motivo para seguir luchando por lo que usted sabe que vale. Incentivo.



VIRGO

Jornada en la que podrá distenderse disfrutando, si así lo desea, de una reunión familiar. La sensación de sinceridad que le quedará luego de un diálogo íntimo con su pareja le dará paz.



LIBRA

No tema dar a conocer sus necesidades afectivas a su pareja. No siempre los demás pueden captar lo que estamos esperando recibir. Bloquea una situación desagradable.



ESCORPIO

Una reconfortante reunión con amigos que hace tiempo que no ve. Le recriminarán por su ausencia. Si puede hacerlo trate de profundizar su relación afectiva, está en buen momento como para hacerlo.



SAGITARIO

Es posible que tenga un malentendido con persona de su entorno afectivo. Trate de disipar y calmar las emociones. Una entrevista que le habían prometido podría terminar de pactarla hoy.



CAPRICORNIO

Se enternece por acción que recibe de alguien que no conoce mucho. La espiritualidad suya con ganas de cultivarse. Decisión que tomará por cuestiones económicas poco claras.



ACUARIO

Recibe una invitación por la que tendrá que decidir cambiar el plan del día. Debería concurrir, hay personas que usted está esperando conocer. El amor espera de usted un poco más de reciprocidad.



PISCIS

Esperanzada sensación luego de un llamado que recibe dándole una buena perspectiva en el plano laboral. Debería seguir la idea que tiene en mente porque le daría frutos.