Horóscopo correspondiente al domingo 23 de julio de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Día de recompensa en el que verá realizados varios sueños que tienen que ver con sus emociones. No distraiga su armonía con problemas que tiene y que en esta jornada no puede resolver.



Tener en cuenta: aprenda a distribuir sus emociones.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Vivirá una experiencia llamativa desde el punto de vista intelectual. Hallazgo. Los sentimientos le traen respuestas internas que le aclaran muchas cosas. Podrá decidir.



Tener en cuenta: las cosas siempre traen su tiempo justo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Jornada en la que realmente disfrutaría si deja pasar por alto un matiz de disputa que le trae alguien de su entorno. Verá realizarse un sueño que hace rato que espera.



Tener en cuenta: haga caso a sus intenciones de bienestar. No se involucre en problemas.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Si suponía que hoy tendría una respuesta favorable de algo que está esperando, así será. No llame a esa persona, deje que tenga tiempo para pensar y usted también.



Tener en cuenta: los momentos que el otro necesita tener para resolver sus dudas.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Claridad en el manejo de una situación incómoda que viene del lado familiar. Aprenda a dejar en claro algunos puntos que los demás no comprenden. Redunda amor en la pareja.



Tener en cuenta: sienta lo que sienta deberá aprender a escucharse.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Simpática jornada en la que recibe visitas imprevistas que lo reconfortan. Mire con ojos comprensivos a quien se le acerca pidiéndole consejo. Recibe propuesta.



Tener en cuenta: simplemente dese el gusto de disfrutar de las buenas cosas que le pasan.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Si malinterpreta algo que se le sugiere no pasará un buen día. Sepa comprender a quienes saben verle sus fallas. Se genera un movimiento en el plano afectivo, piense.



Tener en cuenta: saber escuchar a los demás es una forma de crecer también.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Día atípico por invitación que le hará sentirse muy bien. Aprenda a dejar de lado un poco su rutina. Se presenta ante sus ojos alguien del pasado. Vea con ojos que ven.



Tener en cuenta: a veces el hecho de ser tan reservados es una carga pesada, comparta sus cosas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Un día bien sagitariano con mucho movimiento y sorpresas. Se le acerca alguien a conversar que le impactará. Los proyectos de la semana se verán encaminados.



Tener en cuenta: sentirse a gusto cuando realmente puede hacerlo, sea libre.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Vivirá una buena jornada en la que le parecerá algo monótona pero muy productiva. Tendrá una inspiración que le acercará la solución de un problema antiguo.



Tener en cuenta: hoy que puede, dese el gusto de sentarse a pensar, fiel a su estilo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Vacación en esta jornada en la que realmente podrá relajarse. Preste atención a su estado físico y tome alguna medida que lo favorezca. Lo llaman para divertirse, vaya.



Tener en cuenta: siempre estar atento a los requerimientos internos, siempre escucharse.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Estado de sentimentalismo que deberá tratar de cambiar. La tendencia del día será estar preocupado. Llamado que lo reconfortará y le traerá respuestas que quiere oír.



Tener en cuenta: utilizar la energía para ocuparse no para preocuparse.