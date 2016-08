Horóscopo correspondiente al jueves 1º de septiembre de 2016

ARIES

Se agudiza su mente para realizar una planificación futura. Certeza. Sorpresiva visita que trae alegría y reencuentro con el buen pasado. Animosidad y entusiasmo, plenitud.



TAURO

Día inquietante en el que un malentendido produce discordia. La sensación de seguridad en lo que se piensa no siempre ayuda a los demás, sea más condescendiente.



GEMINIS

Jornada de encuentro que reconstituye relación que se creía desgastada. La luz de una idea proyecta posibilidad laboral interesante con alguien de su entorno íntimo, sepa pedir.



CANCER

La rutina familiar se altera favorablemente por noticia alentadora. Los que no tenían esperanza frente a situación hoy la recuperan. Vitalidad y optimismo que regeneran el espíritu canceriano.



LEO

Recrearse junto a quienes ama también es una actividad primordial. No permita que el stress cierre su capacidad de disfrutar de las cosas puras que están al alcance de su mano y que cuando no están más nos lamentamos.



VIRGO

Día de fuga con ser amado. Capacidad de lograr alegría sin pensar en los problemas. A última hora llamado alentador en el plano laboral, sepa esperar por la respuesta que está buscando.



LIBRA

Idea creativa que pone en marcha la posibilidad de un proyecto. No desaproveche contactos que tiene para pedir la ayuda que necesita. Será oído. El amor le acerca idea de reconciliar y limar asperezas.



ESCORPIO

Apenas se incorpore de esa emoción fuerte que está viviendo sepa aplicar su capacidad de resolución y trate de salir a flote. Todo es más simple de lo que se imagina. Satisfacción por logro.



SAGITARIO

Día interesante para crear. Su mente estará lúcida y aguda para resolver inconvenientes en el plano laboral. Llamado que llega a tiempo, sepa responder con sutileza pero verdad.



CAPRICORNIO

Sinceridad a flor de piel. Afectos encontrados y respuestas inminentes que se esperaban. No se sobresalte si no se produce ese encuentro tan esperado. Ya ocurrirá. Sentimientos renovados con familiar.



ACUARIO

Día que se divertirá al estilo acuariano, con soltura y espontaneidad. La soledad se dispersa y aparecen las compañías. Plenitud en la vida familiar por noticias que llegan. No postergue trámite.



PISCIS

Llega sensación provechosa por propuesta en el plano social. La realidad no siempre es la que uno supone, se lo demuestra alguien de quien no imagina esa profundidad.