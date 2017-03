Horóscopo correspondiente al jueves 16 de marzo de 2017

ARIES

Un comienzo que lo llena de alegría. La perspectiva laboral tendrá un ingrediente positivo a partir de una conversación. Trámites que debe hacer en esta jornada muy propicia para efectuar todo lo relacionado a papeles.



TAURO

Hay alguna sensación de nostalgia con respecto a cuestiones del pasado. Disminuya su preocupación por lo económico. Cuídese de generar comentarios innecesarios en su área laboral.



GEMINIS

Encuadre diferente con respecto a situación afectiva. Soluciona algo importante en el plano laboral que lo beneficiará a futuro. Punto de partida y posibilidades económicas que esperaba podrían definirse hoy.



CANCER

No se maneje desde las emociones en el plano laboral, aprenda a separar las cosas. Le sirve una conversación que mantiene con alguien, pero no crea que las cosas se modifican al punto que usted espera. Lucidez y tolerancia.



LEO

La jornada le trae recuerdos importantes que lo marcaron en el plano afectivo. No postergue sus inquietudes en lo personal. Avance interesante en las cosas relacionadas con áreas creativas que le darían una perspectiva nueva en lo laboral.



VIRGO

Una posibilidad nueva a partir de una conversación. No limite su capacidad por sus miedos, aprenda a ser más positivo con usted mismo. Los momentos buenos de la pareja podrían revivirse en este día con carga emotiva positiva.



LIBRA

Una verdadera situación de confusión en el plano laboral. Trate de resolver sin poner tanta emoción. Progreso en la familia. Amigos lo alientan a seguir en un vínculo que vuelve del pasado y que había sido trunco por equivocación propia.



ESCORPIO

Los problemas del corazón se alivian. Hay una solución que viene de la mano de alguien que lo aprecia. Luz en el camino. La posibilidad laboral vendría de la mano de un amigo. No desaproveche oportunidades.



SAGITARIO

Un impulso nuevo en el aspecto laboral, estará motivado para crear cosas en esa área. Los inconvenientes que lo tienen preocupado en el plano familiar se clarifican. Llega alguien más a su vida con trascendencia.



CAPRICORNIO

Todo apuntaría a que las dudas que usted tiene en el área afectiva se aclaren. No exprese dolor ante quienes están sufriendo, ponga su gota positiva. La búsqueda en el plano laboral le dará frutos esperados.



ACUARIO

Deberá asumir el sacrificio que implica tener el éxito que espera. A veces debemos ceder en cosas que nos duelen. Todo irá bien. El corazón más sensibilizado en este día inspirado lo hará demostrar sin dudar su sentir.



PISCIS

No corrija por el momento la aspiración respecto a su plan laboral. Tiempo al tiempo tal el dicho. Su intuición y su creatividad se conjugan muy bien. No deje pasar esa cita amorosa a la que le teme. Adelante.