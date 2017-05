Horóscopo correspondiente al jueves 22 de mayo de 2017

ARIES

Alivio otorgado por noticia económica. Se desconecta de una situación en la que estaba involucrado. Reaparecería en usted una sensación de tranquilidad que ansiaba realmente lograr. Recibe una oferta interesante.



TAURO

Jornada para tomarse con más calma los problemas que surjan en la familia. Incurriría en un error en su lugar de trabajo por distracción. A veces queremos hacer más cosas de las que podemos. Una reunión promisoria para futuro podría tener durante la jornada. Distiéndase.



GÉMINIS

Entusiasmo y buen ánimo para propuestas en las actividades. Se complementará con alguien de su entorno laboral para realizar trabajos en común que daría posibilidades de crecimiento. Los afectos están interrumpidos por razones que escapan a su verdad.



CÁNCER

El trabajo se presenta con tranquilidad y armonía. Una historia pasada vuelve al escenario actual. El amor perdura cuando es real sin duda. No se comprometa con cuestiones que luego le resultará difícil llevar a cabo. Sensibilidad.



LEO

Sin apurarse piense cómo va a encarar ese reclamo. Procedería a poner en claro los asuntos que competen a sus papeles. Trate de visualizar hacia dónde realmente apuntan sus sentimientos y hágase eco de ello. La alegría del día una visita.



VIRGO

Tranquilidad en el plano familiar. La esperanza de recuperar algo perdido lo motivaría a buscar otro horizonte. A veces la pérdida de algo nos genera crecimiento. Una buena respuesta le darán en el plano afectivo.



LIBRA

Trate de organizarse desde temprano para poder cumplir con todo lo necesario. Se anticipa una jornada de mucho trabajo en la que los compromisos y las exigencias estarán a la orden del día. Aprenda a atemperar los ánimos y a manejar las emociones.



ESCORPIO

Sensación de incertidumbre en este día con diferentes matices. Posibilidad de que le anuncien algo en su trabajo. Tenga la precaución de estar atento a los movimientos internos para no desprevenirse. Tormenta pasajera. Buena jornada para el amor y la compañía.



SAGITARIO

Posibilidad de encontrarse con alguien en quien usted piensa. Los intentos de acercamiento de persona que comparte con usted su rutina laboral son más que evidentes. No se desaliente si no llegan las respuestas que espera para hoy.



CAPRICORNIO

A afilar su natural capacidad de análisis en todo lo que respecta a actividades. No corra riesgos económicos a causa de un negocio que le ofrecen y pareciera prometedor. Los puntos que su pareja le plantea no son desacertados. Trate de no negar los errores que comete.



ACUARIO

Día que pareciera desplegar un abanico de posibilidades. Le prometen buenas posibilidades a raíz de un trabajo que debe realizar. No es momento para descartar nada de lo que se le presente. Todo le traerá algo. Oportunidad.



PISCIS

El corazón muy abierto a persona que podría conocer. Una inquietante reunión con persona de su entorno laboral que le hará sentirse seguro en su lugar de trabajo. Hay una pista que le dan con respecto a nuevos movimientos que se producirán allí.