Horóscopo correspondiente al jueves 26 de enero de 2017

ARIES

La oportunidad se presentará inesperadamente. Un sueño podría cumplirse si es que sigue creyendo en él. Sin provocación no hay reacciones adversas.



TAURO

Los continuos choques con alguien de su entorno complican las cosas. Hay una posibilidad de que algo que lo preocupa se revierta. Los mensajes positivos llegan de la mano de un viejo amigo.



GEMINIS

Viaje que se presenta, no desaproveche. Los ingredientes de simpatía en un diálogo facilitarían las cosas. Laboriosa intención llega a su objetivo en el plano de los afectos.



CANCER

Algo comienza pero también algo termina. Saber retirarse a tiempo de una situación complicada le evita dolor de cabeza.



LEO

Un continuo pensamiento lo mantiene con nervios. Las cosas pueden mejorar en su plano laboral, lentamente. Saber que todo tiene su merecido ritmo.



VIRGO

Lo que necesita para salir bien de esa reunión es seguridad. No dude de usted sepa escuchar su voz interna. Todos sabemos internamente lo que debemos hacer.



LIBRA

Si se manifiesta con naturalidad dejará que los demás vean su veta brillante. La simpleza y la seguridad son herramientas indiscutibles. No provoque situaciones en el plano afectivo.



ESCORPIO

Su temple y su virtual coherencia lo harán lograr su objetivo en el plano de sus actividades. Un llamado que espera, llega sin demasiado esfuerzo de su parte.



SAGITARIO

Energía y vitalidad haciendo valer las características de este signo en momento laboral donde deberá lucirse. Atracción que no sería pasajera.



CAPRICORNIO

Algo deja de funcionar en relación afectiva. Preste atención a las palabras de un amigo. Lo ayudarán sabiamente a tolerar un inconveniente.



ACUARIO

Averigua algo que le sirve para manejar más adecuadamente una relación que le preocupa. UN estado anímico bueno le dará paz. Siga esa sensación interna.



PISCIS

Organiza reunión que le dará buenos frutos en el plano social. Conocer gente de todo tipo nos hace más tolerantes y comprensivos. Todo tiene una interacción necesaria.