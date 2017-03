Horóscopo correspondiente al jueves 30 de marzo de 2017

ARIES

Madrugará para poder llegar a cumplir con los compromisos que adquirió para esta jornada agotadora. Retoma relación amistosa con persona de la que estaba alejado desde hace tiempo.



TAURO

Podría preparar una jornada con vistas al fin de semana. Lo ideal sería poder desconectarse de las obligaciones y relajarse. Una llamada lo hará sentirse bien.



GÉMINIS

Se altera un proyecto que estaba casi listo por demoras que no competen a su capacidad. Las cosas podrían mejorar rápidamente en el plano afectivo si es que cede.



CÁNCER

Estado anímico poco agradable debido a una respuesta recibida que no es lo que usted esperaba. Vea la conveniencia de esa relación desde el punto de vista más subjetivo que pueda.



LEO

Su expectativa en el plano laboral puede verse cubierta, verá su evolución. La claridad de su relación sentimental le dará la pauta de que está todo bien orientado. Seguridad.



VIRGO

Se recupera de una mala impresión que le había provocado una situación negativa en su lugar de trabajo. Resista por el momento realizar una inversión o compra. No es un buen momento para movilizar su dinero.



LIBRA

Sabría deducir una encrucijada que se presenta en su lugar de trabajo. Día de lucidez y espontaneidad. Las cosas mejoran en el plano afectivo. Sentirá que se anima a corroborar lo que siente por esa persona.



ESCORPIO

Se impacta por noticia que recibe acerca de alguien que conoce. No debería postergar trámites importantes o firmas que debe hacer. Las cosas apuntan a una real mejoría en el plano afectivo.



SAGITARIO

Reacción negativa frente a injusticia en su lugar de trabajo. Los entretelones y los comentarios debería dejarlos de lado. Una posible reunión importante a último momento calmará los ánimos.



CAPRICORNIO

Adecuada respuesta tendrá con respecto a una propuesta suya. No se desvincule de personas de su pasado laboral, podría necesitarlas. Un esfuerzo le daría una nueva tranquilidad en su hogar.



ACUARIO

Apresurado encuentro fuera de su agenda con alguien que le despierta sumo interés. Las cosas en su relación de pareja merecen una revisión y un análisis. Sinceridad.



PISCIS

Le demuestran agradecimiento y cariño en su lugar de trabajo cuestión que lo motivará a seguir siendo el que es. A veces nos damos cuenta de nuestros valores gracias a los demás.