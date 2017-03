Horóscopo correspondiente al lunes 13 de marzo de 2017

ARIES

Acepte invitación que le llega a través de alguien de su entorno laboral y trate de hacer contactos. Lo que está esperando en el plano de sus actividades podría cumplirse, no postergue las gestiones necesarias. Amor en auge.



TAURO

Los movimientos del corazón tienen un giro importante. Se sincera y clarifica cosas que le ocurren. Cuidado con contrapié laboral. Un llamado lo alerta por cuestiones que tiene que ver con papeles.



GÉMINIS

Puede apreciar desde otro punto de vista una situación que lo mantenía sin poder resolver. Separar las emociones es algo que debemos hacer para poder buscar o ver las soluciones de nuestros problemas.



CÁNCER

Sensibilidad e intuición al servicio de un problema afectivo que se le presenta. Su capacidad de solucionar sabiamente las cosas le darán un gran alivio interno. Busca comprensión de alguien con quien tiene diferencias.



LEO

Logra que se cumpla un deseo que tiene. No interrumpa sus planes con respecto a su trabajo, deberá hacer ciertos sacrificios en beneficio de lo dicho. Buena relación familiar. Sobre un proyecto se concretaría una idea suya.



VIRGO

Una nueva posibilidad tendrá en el plano laboral. Las cosas se orientan para mejorar. Su relación sentimental lo hará sentirse pleno. Llega alguien a su vida que le hará bien. Hoy no postergue llamados importantes.



LIBRA

Trate de manejar prudentemente sus sentimientos. Tendrá un encuentro que lo hará replantearse cosas importantes que competen a su futuro afectivo. Actividades laborales parejas que le darán una satisfacción especial.



ESCORPIO

Le dan una posibilidad laboral más que interesante. Trate de evaluar sus conveniencias y de hacer una elección. Siente que desaprovecha a veces su tiempo haciéndose problema innecesariamente. Reflexión.



SAGITARIO

Abriga la posibilidad de realizar un viaje que tiene que ver con sus actividades. Nada más acorde a los nativos de este signo que viajar. Una inquietante revelación lo previene de algo importante. Trámites con noticias.



CAPRICORNIO

Sentirá el esfuerzo que le implica su rutina diaria. Debería replantearse cómo manejar mejor sus tiempos. Un nuevo enfoque con respecto a ciertos papeles se cumple. Solución improvisada que salva situación laboral.



ACUARIO

Se abre una nueva puerta en el plano de sus actividades. Su cosecha es buena y verá los resultados inmediatamente. El amor lo acompaña y lo alienta con sus proyectos.



PISCIS

Se entera de un resultado favorable que usted esperaba con respecto a una situación con papeles. Si tiene que firmar cosas que no sabía deberá primero consultar. Las asperezas en la pareja tocan el límite. Busque calmarse.